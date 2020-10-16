東沙島上空航班正常飛行　逾200名海巡官兵運補不受影響

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）



記者林銘翰／台北報導

立榮航空一架由高雄小港機場飛往東沙B7-9051次軍包機，15日傳出遭到香港區管中心拒絕進入飛航情報區，要求返回台灣。事實上，東沙島上空國際航班往來相當頻繁，由台灣飛往東南亞國家的班機大多都會經過這個空域，且近兩日飛經東沙島的民航機皆正常飛航，空軍司令部也強調，負責島上人員運補的軍機不受香港飛航情報區影響。

立榮航空一架ATR72-600型包機15日上午自高雄小港機場起飛，因無法進入香港飛航情報區中途返航。民航局15日下午證實，立榮航班於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入，基於安全考量航班折返。

▲東沙島紀念碑。（圖／摘自內政部網站）



目前飛往東沙島的軍包機，是由立榮航空與海洋委員會海巡署簽約，採用56人座的ATR72-600型螺旋槳，每週四上午由小港國際機場出發，並於當天下午返航至高雄，飛行時間約70分鐘，僅供海巡署官兵及國防部人員搭乘。

此外，為滿足東沙島人員運補所需，國軍每個月也會派遣一架C-130運輸機至東沙島運補。目前東沙島上有225位海巡署東南沙分署所屬的海巡部隊官兵駐守，國軍也有派遣多名海軍及空軍官兵派駐機場和留守。

據了解，由於民航機與軍用機使用系統不同，兩者個飛航高度亦有所差異，因此軍機不會受到其他國家地區飛航情報區的影響。空軍司令部也表示，東沙島、太平島之人員與物資等軍機運補任務不受影響。

▲擔負空運任務的空軍C—130運輸機停在東沙島機坪上。（圖／記者林健華攝）



民進黨立委王定宇受訪時表示，儘管香港區管中心特別指出26000呎以下有危險，但是根據我方了解，當時在26000呎以下沒有任何軍事演習，也沒有禁航禁飛的公告，且根據國際民航組織的規定，任何國家的飛航情報區只能提供真實訊息，不可參雜任何的政治因素在其中。

王定宇認為，香港飛航情報區的塔台是在閃避30000呎以上的國際航線，因為在當地26000呎以下的範圍，大概只有台灣的民航機會朝著東沙島去，反觀多數國際航線都是在30000呎以上。

國防部長嚴德發16日受訪時表示，經過國防部查證，中共當時在周邊的海空域，沒有任何軍演活動，期間沒有異常，中國海事局亦沒有發布相關禁航公告，狀況都屬正常，適合國際飛航組織所公告的飛航狀況。嚴德發呼籲，中共當局要遵守國際飛航組織規範，並且重視國際飛航安全，而不是破壞國際飛航秩序。

交通部長林佳龍也說，民航局已經有對外說明，立榮航空在飛航情報區的範圍，因為在第一時間沒有飛航公告，這部分民航單位已經提醒香港飛航區管中心，要依照國際民航組織的相關規定公告，後續航班會再依據規定安排。

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