軍包機遭港令返航！民航局轟「不應臨時通知」：說明是何種危險？

▲飛往東沙的B7-9051次軍包機折返。（圖／翻攝Flightradar24網站）

記者李宜秦／台北報導

立榮航空15日一架由高雄小港機場飛往東沙B7-9051次軍包機，遭到香港區管中心拒絕進入飛航情報區，要求返回台灣。交通部民航局今（16）日表示，港方應針對2點提出說明，包括為何臨時通知？26,000呎以下究竟是何種危險區域？

民航局表示，昨天上午我方立榮航班航空由高雄小港機場飛往東沙的包機，香港區管中心與我方區管中心交接過程中，港方臨時通知高度26,000呎以下有危險區域不得進入，因立榮航機最高飛行高度為25,000呎，故而在飛安考量下被迫返航。

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民航局指出，香港方面應就兩點問題做出說明，第一，依國際慣例，若有危險狀況，應事前發布飛航公告，何以港方航管只在航管交接時臨時通知？第二，港方通知26,000呎以下有危險區域，究竟是何種危險區域，亦應公開釋疑。

▲民航局表示，該架立榮航班經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，基於安全考量折返。（圖／翻攝Flightradar24網站）

民航局表示，立榮航班15日於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，無法進入。機師基於安全考量，決定返航。

事實上，東沙島位置屬於在香港飛航情報區裡面，航班要從台北飛航情報區進入香港飛航情報區，要先獲得同意才可以進入，並改接受其引導。

不過，針對突來的通知，香港飛航情報區事先並未發布飛航公告。對此，民航局昨表示，我方已提醒對方，未來應依國際民航組織（ICAO）建議，提前發布飛航公告，以免影響航班規劃作業。

經民航局協調，立榮航空公司將視情況許可，繼續執行包機任務。

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