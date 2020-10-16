要求東沙包機返航「無異於封鎖」　立委：對岸欲增強控制南海

▲飛往東沙島的B7-9051次軍包機折返。（圖／翻攝Flightradar24網站）



記者林銘翰／台北報導

立榮航空一架由高雄小港機場飛往東沙B7-9051次軍包機，15日傳出遭到香港區管中心拒絕進入飛航情報區，要求返回台灣。對此，民進黨立委趙天麟表示，這無異於是一種封鎖，不應該只將其視作偶發事件看待；國民黨立委呂玉玲則認為，中共顯然是在增強南海的控制力。

立榮航空一架ATR72-600型包機15日上午自高雄小港機場起飛，因無法進入香港飛航情報區中途返航，民航局15日證實，立榮航班於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入，基於安全考量航班折返。

民進黨立委王定宇受訪時表示，儘管香港區管中心特別指出26000呎以下有危險，但是根據我方了解，當時在26000呎以下沒有任何軍事演習，也沒有禁航禁飛的公告，且根據國際民航組織的規定，任何國家的飛航情報區只能提供真實訊息，不可參雜任何的政治因素在其中。

王定宇認為，香港飛航情報區的塔台是在閃避30000呎以上的國際航線，因為在當地26000呎以下的範圍，大概只有台灣的民航機會朝著東沙島去，反觀多數國際航線都是在30000呎以上。

王定宇說，既然香港區管中心通知有危險，我方民航機當然就是折返，反之如果對方提供的訊息不是事實，那麼香港就沒有依照國際民航組織的規定，不但非常不可許，也不容再犯。

王定宇指出，國際民航組織是一個民間、國際航線、科學的管理單位，如果連國際民航組織都被中共的黑手伸進去，提供的訊息還參雜了政治因素，這將會是國際民航界非常大的危險與隱憂。

▲立榮航空班機停泊於松山機場。（圖／記者林敬旻攝）



民進黨立委趙天麟也表示，這件事真的不應該等閒視之，雖然表面上是一家航空公司受到香港識別區非常不尋常的通知與對待，但還是建議國防部、海巡署、民航局等相關單位通盤了解。

趙天麟說，縱使國防部聲稱軍機運補沒有問題，但該班包機並不是去旅遊，而是相關人員往返東沙島的重要航道，到底是香港方面不友善或不夠專業，乃至於是有隱含軍事衝突的危機，都不應該過了一天的時間還無法釐清。

趙天麟指出，該航道雖然位在香港飛航識別區，但不代表只有香港或中方飛機可以通過，全世界飛機都可以自由航行，如果是中方或香港不友善的作為，政府應該嚴正表達抗議與反對立場，讓國際社會知道中國又在扮演麻煩製造者的角色，這無異於是一種封鎖，不應該只將其視作偶發事件看待。

國民黨立委呂玉玲則認為，中共近期頻繁侵擾我國西南防空識別區，同時在西南海多次進行軍事演習，顯然是在增強整個南海的控制力，不過我國在南海也有東沙、太平島駐軍，因此中華民國一定要堅定捍衛領土與主權，「這是我們飛行的主權」。

對此，國防部長嚴德發16日於立法院受訪時表示，經過國防部查證，中共當時在周邊的海空域，沒有任何軍演活動，期間沒有異常，中國海事局亦沒有發布相關禁航公告，狀況都屬正常，適合國際飛航組織所公告的飛航狀況。嚴德發呼籲，中共當局要遵守國際飛航組織規範，並且重視國際飛航安全，而不是破壞國際飛航秩序。

交通部長林佳龍也說，民航局已經有對外說明，立榮航空在飛航情報區的範圍，因為在第一時間沒有飛航公告，這部分民航單位已經提醒香港飛航區管中心，要依照國際民航組織的相關規定公告，後續航班會再依據規定安排。

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