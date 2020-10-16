快訊／共機19度擾台！　解放軍再派運8闖我西南空域遭驅離

▲國防部16日晚間證實，中共運8反潛機再闖我西南空域遭驅離。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

國防部16日晚間指出，共軍今天上午派遣一架運8反潛機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），國軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監，這不僅是24小時內兩度侵犯我防空識別區，也是近2個月內共機第19度擾台。

空軍司令部16日上午表示，共軍1架運8反潛機15日晚間侵犯台灣西南防空識別區，晚間再度證實16日上午1架運8反潛機闖入我西南防空識別區。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，9月16日至10月16日共有60架次擾台，依序為9月16日運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；29日運8反潛機2架次。

此外，還有10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次，10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次。

▼國防部16日晚間證實，中共運8反潛機再闖我西南空域遭驅離。（圖／國防部提供）



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