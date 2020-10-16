　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／共機19度擾台！　解放軍再派運8闖我西南空域遭驅離

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國防部16日晚間證實，中共運8反潛機再闖我西南空域遭驅離。（圖／國防部提供）

▲國防部16日晚間證實，中共運8反潛機再闖我西南空域遭驅離。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

國防部16日晚間指出，共軍今天上午派遣一架運8反潛機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），國軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監，這不僅是24小時內兩度侵犯我防空識別區，也是近2個月內共機第19度擾台。

空軍司令部16日上午表示，共軍1架運8反潛機15日晚間侵犯台灣西南防空識別區，晚間再度證實16日上午1架運8反潛機闖入我西南防空識別區。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，9月16日至10月16日共有60架次擾台，依序為9月16日運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；29日運8反潛機2架次。

此外，還有10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次，10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次。

▼國防部16日晚間證實，中共運8反潛機再闖我西南空域遭驅離。（圖／國防部提供）

▲▼國防部16日晚間證實，中共運8反潛機再闖我西南空域遭驅離。（圖／國防部提供）

其他人也看了這些...

嚴德發：共機今年49架次跨越海峽中線　創30年以來最高紀錄
共機擾台國軍2972架次攔截　空軍已耗費成本255億元
中共軍艦今年擾台達1029艘次　海軍耗費57億維保台海

更多熱門新聞...

共機擾台嗆「例行訓練不要干擾」　嚴德發呼籲中共當局節制
嚴德發：教召訓量12萬增至26萬人　預計2022年達成目標
成立「防衛動員署」整備後備軍力　嚴德發：後備旅由7擴增至12個

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
賣壓加重！台中成屋倒貨5300戶　「這區扛一半」
小鬼走了吳宗憲衝擊大　吳姍儒曝「爸爸變了」
「150cm」象魚跳出水缸摔死！尾巴掃到...闆娘腿秒瘀青　
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

虐童不論情節輕重初犯一律罰6萬　中市議員促加重罰則

海基會舉行顧問會議　聚焦大陸「雙循環」戰略

蔡英文表揚工具機口罩國家隊：完成不可能！　推疏困3.0保持領先

快訊／共機19度擾台！　解放軍再派運8闖我西南空域遭驅離

簽署7縣市女性首長合作備忘錄　盧秀燕：發展休閒農業注入新活水

「反瘦肉精公投」須聽證　國民黨轟中選會：濫用行政權阻民意

台拒陳同佳投案　建制派赴駐港辦抗議「政治算計」　

陸資繞道取得台商關鍵技術　蔡易餘：恐助長紅色供應鍊

北捷「打擊逃票專案」上路！最高罰4500元　重點盯防這6站

公費流感疫苗搶爆！　侯友宜：高風險長者、6歲以下幼兒優先

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

虐童不論情節輕重初犯一律罰6萬　中市議員促加重罰則

海基會舉行顧問會議　聚焦大陸「雙循環」戰略

蔡英文表揚工具機口罩國家隊：完成不可能！　推疏困3.0保持領先

快訊／共機19度擾台！　解放軍再派運8闖我西南空域遭驅離

簽署7縣市女性首長合作備忘錄　盧秀燕：發展休閒農業注入新活水

「反瘦肉精公投」須聽證　國民黨轟中選會：濫用行政權阻民意

台拒陳同佳投案　建制派赴駐港辦抗議「政治算計」　

陸資繞道取得台商關鍵技術　蔡易餘：恐助長紅色供應鍊

北捷「打擊逃票專案」上路！最高罰4500元　重點盯防這6站

公費流感疫苗搶爆！　侯友宜：高風險長者、6歲以下幼兒優先

落日飛車X吳赫跨國合作！MV「拍喪禮過程」隱藏小彩蛋

虐童不論情節輕重初犯一律罰6萬　中市議員促加重罰則

紐約時裝周／MK 編織「蛋形」手袋超Q！田園色調貫穿秀場好舒心

南卡颱風侵襲越南！13搜救員遇山崩全殉職

海基會舉行顧問會議　聚焦大陸「雙循環」戰略

5肌肉移工扮山老鼠！夜闖深山助揹1057公斤扁柏　慘了要關這麼久

曾胖到破百...Matzka「一年瘦10kg」　驚人對照曝光了！

中職／統一獅想辦法攻破索沙　劉育辰：把握配速鬆懈

改善皮膚障壁功能　調整異位性皮膚炎病人的免疫系統擺脫搔癢

《如懿傳》女星被爆小三勾引已婚男！正宮「挺5月孕肚」抓姦痛打：妳不要臉

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

台「這建設」有危險　他曝：陸封鎖就完了

韓國瑜最新財產申報　現金存款逾3千萬

企業家捐20億　陳時中證實是他

快訊／共機20小時內三度擾台

邱義仁：除非瘋了才推台獨

陳柏惟：如是你爸後悔沒射在保險套

品學戀首度公開同框　前男友吳崢也現身

謝衣鳳稱「腎臟是生殖器官」　醫護澄清

央視台諜案！張競3千字曝真相

民怨紙鈔塞不進錢包塞　林楚茵籲別做那麼大張

范世平：支持吳怡農「在家當兵」主張

蔡英文開放萊豬挨批　阿扁：這筆帳不能算她身上

康匠違法生產　新北衛生局下令「友你醫藥口罩」全面下架

中天若關台！連勝文560字狂酸民進黨

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

七年級10大衰事「教召只排第4」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

更多

最夯影音

更多
懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面