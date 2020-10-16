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這個瘤有臉盆大！花蓮婦劇烈腹痛　醫師取出超巨大卵巢瘤

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▲▼林姓婦人強烈腹痛，經電腦斷層檢查竟發現骨盆腔內有一個約18公分大的腫瘤，經手術摘除後，確認為良性卵巢瘤。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼林姓婦人強烈腹痛，經電腦斷層檢查竟發現骨盆腔內有一個約18公分大的腫瘤，經手術摘除後，確認為良性卵巢瘤。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1名30歲林姓婦人，日前強烈腹痛就醫，經電腦斷層檢查竟發現骨盆腔內有一個約18公分大的腫瘤，婦產科醫師手術摘除後，確認為良性卵巢瘤。婦產科醫師吳文綺表示，卵巢瘤在臨床上算是常見，有些會自然消失，有些則需要治療。建議女性朋友一旦出現長期腹痛或是腹部鼓起等症狀，千萬別輕忽，應盡快到婦產科就醫，才能早期發現早期治療。
 
吳文綺表示，這名患者生產完約一年半，育有一子。上周突然覺得腹部疼痛前往當地診所就醫被診斷為腸胃炎，沒想到返家後疼痛感越來越劇烈，甚至臉色慘白，家人驚覺不對勁才趕緊轉往市區醫院急診。經急診醫師檢查發現，原來骨盆腔裡有一個巨大的腫瘤。

▲▼林姓婦人強烈腹痛，經電腦斷層檢查竟發現骨盆腔內有一個約18公分大的腫瘤，經手術摘除後，確認為良性卵巢瘤。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
卵巢瘤的發生原因不明，平常也不一定會有症狀，有些人是經過劇烈運動後，感到腹部劇痛就醫才發現卵巢裡長了瘤。醫師進一步說，並不是每位女性都會發生卵巢瘤，也並非卵巢瘤就一定是惡性，例如功能性囊腫、巧克力囊腫等都是臨床常見的良性瘤，而女性每個月排卵時，都會出現濾泡囊腫與黃體瘤，像這些就屬於良性水瘤，體積較小，對女性健康不會造成威脅。
 
吳文綺說，雖然卵巢瘤在臨床上算是常見，但這麼大的卵巢瘤倒是罕見，且除了這名30歲患者外，近來門診患者中也有一位患者經檢查發現腹部裡有顆約20公分的卵巢瘤待切除。醫師強調，定期檢查與追蹤是最好的預防方式，建議女性朋友可以在子宮頸抹片檢查的同時，請醫師透過陰道超音波仔細檢查子宮及卵巢，以確保及時發現異狀及時治療。

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▲▼林姓婦人強烈腹痛，經電腦斷層檢查竟發現骨盆腔內有一個約18公分大的腫瘤，經手術摘除後，確認為良性卵巢瘤。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲醫師建議女性朋友出現長期腹痛或是腹部鼓起等症狀，應盡快到婦產科就醫。

醫師強調，正常情況來說，卵巢瘤多屬良性腫瘤，通常不需治療，但如果卵巢瘤持續長大或是引起症狀，為了避免產生惡性變化，就會藉由手術切除。而卵巢瘤可能出現的併發症包括腫瘤破裂與卵巢扭轉。雖然卵巢扭轉較少見，但吳文綺說，這名患者就是出現卵巢扭轉，才會導致卵巢無法得到正常的血流供應，進而引起突發的劇痛，必需緊急進行手術。
 
醫師提醒，目前雖然並沒有直接的方法徹底預防卵巢瘤的發生，但建議女性朋友除了定期檢查卵巢的健康，也應按時接受抹片檢查，避免錯過黃金治療期。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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