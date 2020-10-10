棉條塞5天險害命！她下體狂飄臭「摳出發黑塊」　發燒嘔吐陷昏迷

▲ 艾咪威廉絲某次酒醉後，把棉條遺忘在體內5天。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

身為女性，對衛生棉、棉條等衛生用品應該不陌生。但英國24歲女孩艾咪威廉絲（Amy Williams）卻在某次酒醉後，不慎把棉條遺忘在體內長達5天，下體飄出異味，她這才趕緊忍痛將其用手取出，但它早已變成黑色。但這一切還沒結束，她事後出現腹痛、發燒等症狀，最終被診斷出中毒性休克症候群，差點喪命。

太陽報報導，事發於2019年6月，艾咪威廉絲與30歲男友一同外出用餐，當時的她剛好月經來，便抽空前去廁所換棉條，只是當她低頭一看，並沒有發現應該要連接在棉條上的線，當下認定可能是沒用棉條，直接再塞一個棉條進去。

在接下來的這段期間，她照常更換棉條，但卻在5天後發現下體飄出濃濃異味，且那味道就算是洗澡也無法消除，直到她伸手進體內確認時，這才發現原來有棉條被遺留在體內，只好忍著快暈過去的痛楚，花半小時將其取出，但只見它早已變成黑色。

只不過，這一切並不是結束。艾咪威廉絲事後開始出現下腹痛的狀況，上班也會感到噁心，在緊急送醫院後發現，她的體溫早已飆升至攝氏40度，並開始嘔吐，最終被診斷出中毒性休克症候群。

幸運的是，她的身體狀況慢慢好轉，時而清醒、時而昏迷，並於住院一周後成功出院，但後續卻出現經期嚴重不規律的狀況；時隔1年後，如今她成功懷上第2個孩子，「我不敢相信棉條差點要了我的命，請小心使用它。」

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