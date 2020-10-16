熬過新冠重症！他竟出現「後病毒多重神經麻痺」　無法發聲進食

▲醫師幫患者檢查聲帶。（圖／嘉義長庚提供）

記者嚴云岑／台北報導

第十二屆東亞音聲外科研討會今（16）日在嘉義長庚舉行，超過350位來自13國家或地區的專家透過視訊參與，林口長庚耳鼻喉部副部主任方瑞仁教授特別在會中提醒，新冠肺炎除了造成呼吸道的後遺症外，也可能出現後病毒多重神經麻痺，病人無法發聲且不能吞嚥，需用鼻胃管進食及長期復健治療，值得注意。

新冠肺炎延燒至今未歇，全球已有3880萬人染疫、110萬人遭奪命。方端仁指出，他所收治的這名病患是一位壯年男子，今年年初在國外染症，最嚴重時昏迷被宣告病危，僅依靠呼吸器支持。

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雖然該病患經過數月治療後奇蹟似好轉，而且恢復自主呼吸能力，但當移除呼吸管後，病患卻出現無法發聲、吞嚥症狀，需用鼻胃管進食，當地醫師宣告他得到後病毒多重腦神經麻痺，需長期復健治療。

▲正常聲帶在內視鏡下模樣。（圖／嘉義長庚提供）

方端仁表示，新冠肺炎普遍後遺症為肺纖維化、呼吸衰竭或慢性咳嗽等，但多重腦神經麻痺也不可輕忽。新冠後多重腦神經麻痺可分為中樞型與周邊型，中樞型通常是因為感染病毒後全身性發炎導致血液變得濃稠，致使腦中血管梗塞中風引起缺氧，進而引起神經功能麻痺。根據最近的報告，在3、4月美國東部新冠疫情高峰期，青壯年腦中風率是往年的7倍，可見此問題的嚴重性。

而周邊型多重腦神經麻痺，是因插管病人受病毒直接感染口咽及喉部神經，導致嚴重的功能喪失，使病人無法發音與吞嚥，該名個案即為此型，且幸運的是只有單側神經受損。當病患呼吸功能漸漸恢復時，可接受現今最廣為國際接受的聲帶內玻尿酸注射，病人在清醒下接受治療，無須再插管麻醉，通常於術後一周內即可正常發聲進食。

他提醒無論是哪一型的多重腦神經麻痺，吞嚥發聲復健仍為必要的訓練。病人務必遵守以下原則：1、進食時坐姿良好正直；2、盡量小口進食且選擇柔軟較不需咀嚼的食物；3、吃東西時保持緩慢而規律的呼吸；4、進食時勿分心，如若感覺疲勞，即刻停止；5、少量多餐，注意攝取足夠熱量以促進身體恢復。

▲林口長庚耳鼻喉部副部主任方瑞仁教授。（圖／嘉義長庚提供）

本次會議中也進行以玻尿酸治療聲門閉合不全的療效討論，嘉義長庚耳鼻喉科主任徐正明醫師表示，一名25歲女性病患，經常容易聲帶失聲，前來嘉義長庚就診，經診斷為聲帶萎縮導致聲門閉合不全，在接受玻尿酸注射治療後，症狀終於獲得改善。

徐正明指出，聲門閉合不全患者在說話發聲或吞嚥時，因兩側聲帶無法有效完全密合，導致漏氣情形，可能原因有先天性聲帶溝、聲帶肌肉萎縮、聲帶麻痺或老年性退化等。近年來國際間盛行在清醒無麻醉下，以玻尿酸注射聲帶使其恢復原有豐滿形狀。