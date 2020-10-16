帛琉旅遊泡泡何時開？待交通部彙整擬定計畫　23日再議

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國邊境加強管制，國際旅遊備受衝擊。台灣方面疫情控制得宜，也著手規劃旅遊泡泡，帛琉將是首波開放名單，並於今（16）日召開會前會，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥會後受訪表示，今日僅各部會交換意見，都還沒有任何具體內容，後續將由交通部彙整擬訂計畫，下週五（10/23）再次舉行會議討論。

陳宗彥表示，今日上午包含指揮中心、外交部、交通部還有機場防疫相關機關等單位出席，主要是大家把現在狀況互相交換意見，並對未來要執行的部份擬訂計畫，已請各部會就各自執掌進行盤點，該計畫由交通部彙整，下週五再就計畫進行討論。

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陳宗彥指出，目前都還沒有任何具體成形計畫，且因為還要考慮到帛琉方意見，國內會先把計畫擬定好，再來看對方時程與適當時機。他也強調，本件一定要雙方確認安全，在大家安心的情況下執行，沒有預定時程。

根據了解，觀光局上週與帛琉開會研擬旅遊泡泡的相關實施措施，包含形成旅遊泡泡後，雙方入境都不需要隔離措施，互相開放邊境；旅遊泡泡以團對團為主，只能由旅行業者出團，不開放自由行，且旅客必須提出核酸檢測（PCR）陰性證明；旅遊泡泡上路之前，必須由業者等單位成立先發團，先到帛琉實地走訪一趟遊程後，再開放民眾跟團。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也表示，都還在討論中，但人數不會開放太多，以免無法承擔，還是以團為主，一定是包機、包車、包旅館和包餐廳，相關細節要有防疫計畫。而在採檢方面，目前沒有規劃出入境採檢。