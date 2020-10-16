拍板定案！農田停灌每1公頃補償14萬　陳吉仲：17日起開放申請

▲停灌之水稻將可每公頃領14萬元的補助經費。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

今年是台灣56年來首次迅期無颱風入侵，北部水情拉緊報，桃竹苗地區1.9萬公頃稻田實施停灌，農委會主委陳吉仲今（16日）上午公告補償金額，停灌的1.9萬公頃稻田中，1.3萬公頃的水稻將可每公頃領14萬元的補助經費，明（17日）起至26日10天內可至工作站水利小組申請，估計有2萬6300位農民受惠。

根據農委會統計，這次有1.9萬公頃農地受影響，以栽種水稻為大宗，占1.3萬公頃，是每公頃需1.2至1.5萬公噸水的用水大戶，其餘還包含0.6萬公頃種植雜糧蔬菜等。陳吉仲今日上午指出，以農家賺款（利潤）的105%，加生產成本計算，1公頃可獲14萬元以上補助。

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陳吉仲補充說明，這次補償金計算方式將依作物類別及受影響程度，給予適度補償，至於本次受理申報之工作站水利小組，包含桃竹苗所23個工作站、504個水利小組會，陳吉仲也特別指示人員，假日需加班完成業務，只要農民攜帶好身份證或戶口名簿，印章或簽名，實耕者證明文件在10天內完成登記，補償金額就會匯入受停灌措施影響的農民戶頭。

至於有農民批評水稻正在抽穗，強行耕除太浪費。陳吉仲回應，因為農民種植時間不一，僅大約知道目前均還無法收成，僅有2至3%的水稻將在2至3周後可收成，因此有向農民表示，停灌後所有水稻的作物處理由農民自行負責，沒有要強迫收割，但是停灌之後就會影響抽穗生產，因此建議提早割除，才不會影響之後的耕作進度。