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拍板定案！農田停灌每1公頃補償14萬　陳吉仲：17日起開放申請

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▲▼農委會召開針對桃竹苗公告停灌地區補償金額及受理申辦期程記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲停灌之水稻將可每公頃領14萬元的補助經費。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

今年是台灣56年來首次迅期無颱風入侵，北部水情拉緊報，桃竹苗地區1.9萬公頃稻田實施停灌，農委會主委陳吉仲今（16日）上午公告補償金額，停灌的1.9萬公頃稻田中，1.3萬公頃的水稻將可每公頃領14萬元的補助經費，明（17日）起至26日10天內可至工作站水利小組申請，估計有2萬6300位農民受惠。

根據農委會統計，這次有1.9萬公頃農地受影響，以栽種水稻為大宗，占1.3萬公頃，是每公頃需1.2至1.5萬公噸水的用水大戶，其餘還包含0.6萬公頃種植雜糧蔬菜等。陳吉仲今日上午指出，以農家賺款（利潤）的105%，加生產成本計算，1公頃可獲14萬元以上補助。

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▲▼農委會召開針對桃竹苗公告停灌地區補償金額及受理申辦期程記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

陳吉仲補充說明，這次補償金計算方式將依作物類別及受影響程度，給予適度補償，至於本次受理申報之工作站水利小組，包含桃竹苗所23個工作站、504個水利小組會，陳吉仲也特別指示人員，假日需加班完成業務，只要農民攜帶好身份證或戶口名簿，印章或簽名，實耕者證明文件在10天內完成登記，補償金額就會匯入受停灌措施影響的農民戶頭。

至於有農民批評水稻正在抽穗，強行耕除太浪費。陳吉仲回應，因為農民種植時間不一，僅大約知道目前均還無法收成，僅有2至3%的水稻將在2至3周後可收成，因此有向農民表示，停灌後所有水稻的作物處理由農民自行負責，沒有要強迫收割，但是停灌之後就會影響抽穗生產，因此建議提早割除，才不會影響之後的耕作進度。

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