桃竹苗稻田停灌估2.6萬農民可獲補償　17日起開放申請

▲北部水情拉緊報，桃竹苗地區1.9萬公頃稻田實施停灌。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣歷經56年來首次無颱風入侵，北部水情拉緊報，桃竹苗地區1.9萬公頃稻田實施停灌，農委會預計明（16日）將公告詳細補償金額。農水署署長蔡昇甫說，預計有2.6萬名稻農受停灌影響，待公告出爐後，週六（17日）即可開放申請。

根據農委會統計，這次將有1.9萬公頃農地受影響，以栽種水稻為大宗，占1.3萬公頃，是每公頃需1.2至1.5萬公噸水的用水大戶，其餘還包含0.6萬公頃種植雜糧蔬菜等。陳吉仲今日上午指出，以農家賺款（利潤）的105%，加生產成本計算，大約1公頃可獲12萬元以上補助。

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農委會指出，這次補償金計算方式將依作物類別及受影響程度，給予適度補償，至於本次受理申報之工作站水利小組，包含桃竹苗所23個工作站、504個水利小組會，陳吉仲也特別指示人員，假日需加班完成業務，只要農民攜帶好身份證或戶口名簿，印章或簽名，實耕者證明文件在10天內完成登記，補償金額就會匯入受停灌措施影響的農民戶頭。

另外，有傳出停灌區域農民打算自找地下水繼續種植，蔡昇甫則表示，水稻用水量大，除了成本入不敷出外，種植出來的品質也不佳，若農民申請停灌補償後，就不能繳交公糧，呼籲農民要思考清楚。



