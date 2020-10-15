農田停灌補償12萬　陳吉仲：17時公布正確金額「16日起開放申請」

▲農委會擬在今天公告桃竹苗地區等1萬9000餘公頃的灌區停灌。（示意圖／台東區農業改良場提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣56年來首次沒受到颱風侵襲，但也因此讓桃園以北水庫拉緊報，經濟部與農委會擬在今天公告桃竹苗地區等1萬9000餘公頃的灌區停灌。對此，農委會主委陳吉仲表示，預計今（15日）下午5時會公告桃竹苗地區停灌，公告的內容也會一併公告水稻補償的金額，公告後，農民可於16日至25日申請。

桃園以北水庫拉緊報，今年6至10月上旬苗栗以北水庫存不到歷年4成，桃竹苗1.9萬公頃將停灌。陳吉仲上午說明，8月開始就與水利署超前部署，擬定農民補償方案，將依照農民沒收成的金額，以最高方式補償，預計每公頃超過12萬元。

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▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者崔至雲攝）

陳吉仲稍早出席農委會「農藥殘留質譜快檢技術」記者會時接受媒體訪問表示，此次停灌的面積占全年度的水稻面積影響約5％，但真正要面臨不只今年下半年，還要面臨明年反聖嬰年缺水的情況，農委會會盡速盤點下半年到明年上半年所有可能會被影響的作物。

至於有農民批評水稻正在抽穗，強行耕除太浪費。陳吉仲回應，只要確認種植水稻就會把補償匯到農民戶頭，「之後水稻田作物處理，我們尊重農民處理方式」。

對於外界認為一遇到缺水，農業總是第一個被犠牲，陳吉仲指出，這次不太一樣，因此次是56年來沒有颱風進來，加上梅雨雨量比往年少4成，不得不停灌，即使把民生用水、工業用水都給農業使用還是不夠用，因此為了農民生活安定，才會做出優先保障農民收入決定。

