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第一階段限水開始　1000公頃400農友停灌！竹市補償保障辦法出爐

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▲竹市第一階段限水　1000公頃400農友受影響！補償保障辦法出爐。（圖／新竹市政府提供）

▲因應水情緊張，新竹市府宣布各單位機關及所屬學校，停止噴水池、澆灌、洗公務車、沖洗外牆，及清洗街道水溝等非必要的供水。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

56年來首度無颱風入台，造成降雨減少，經濟部宣布新竹市水情提升為黃燈警示，並於14日起實施第一階段限水，自晚間11時到隔天清晨5時減壓供水。新竹市長林智堅15日召開水情應變會議，要求各局處因應整備，全面檢視現有省水設備、停止非必要供水，並加強宣導節水觀念，盼大家一起共度難關。

為避免不必要的浪費，林智堅要求各單位機關及所屬學校，停止噴水池、澆灌、洗公務車、沖洗外牆，及清洗街道水溝等非必要的供水。並請消防局整備運水車，必要時執行支援送水作業。

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▲竹市第一階段限水　1000公頃400農友受影響！補償保障辦法出爐。（圖／新竹市政府提供）

▲本次停灌，新竹市大約有1000公頃、400戶農友受到影響。

工務處指出，因應水情困難、強化備援措施，盤點每天可提供約1萬噸的水資中心放流水，供公共工程抑制揚塵及沖洗工區，也開放民眾免費取用；另為預防旱災，已規劃設置210口備用水井及13口抗旱水井，每天可供水量約5萬1400噸及約2萬6900噸。

除了民生問題，行政院農業委員會於14日臨時召開「因應水情嚴峻，桃竹苗地區停灌補償說明」宣布桃竹苗地區將實施停灌補償措施，其中水稻1.3萬公頃、其他作物等0.6萬公頃，合計1.9萬公頃農田將實施停灌補償措施。稻作補償金計算，係以農家賺款的105%，加生產成本計算；至於其他作物，亦將依作物類別及受影響程度，給予適度補償。

新竹市縣為頭前溪灌區，稻作面積約2794公頃(含新竹縣市)，市府初估二期稻作停灌受影響之面積約1000多公頃，另外影響稻農戶數估計約有400戶。提醒農民若有尋求其他水源搶灌者，仍需利用自由合法水源（例：合法水井）灌溉，就無補償金之領用。若領補償金就不能繼續種植。

產發處表示，補償申請作業將於停灌公告次日起展開，請停灌區內農民於公告次日10日內提出申請，並攜帶1、身份證或戶口名簿，2、印章或簽名，3、實耕者證明文件，4、農會或金融機構存摺影本，5、切結書等相關文件至農田水利署新竹管理處新竹工作站申辦。新竹工作站受理窗口為洪先生(03-5324871)，除常態受理申請外，亦將加派專人定期至各水利小組受理申請，減少農民舟車勞頓。相關停灌補償措施亦可洽行政院農業委員會水利署陳諾威正工程司諮詢(02-8195-3159)。

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