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被嘴甜男業務說服！單親媽買保險下場悲劇　她氣炸：還被欠錢

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▲工作,上班族（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲單親媽被說服買保險，結果竟碰上超糟糕業務。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

一名單親媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，她日前被業務說服決定購買儲蓄險，不料在她簽下保單且付款後，對方卻突然說保單審核未過，她隨即要求退回已付金額，結果對方不但愛理不理，金額不但拆分2次匯款，第2次甚至延宕近2個月，讓她感嘆「各位買保險，真的要慎選業務。」

原PO在臉書「爆怨公社」表示，她6月被業務說服決定購買儲蓄險，由於她收入不高且還要扶養小孩，因此跟對方約定用分期付款的方式，並於同月期間匯了約定的金額給對方，不料8月底時收到保單公司來信，指稱她資格不符投保無效，她隨即要求男業務退回已付金額，不料對方的態度卻相當差。

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原來男業務收到她的訊息後，隔一週才把錢匯進她的戶頭，但仍欠下987元的餘款，這筆餘款一拖就是2個月，最後在她的訊息狂催下，直到近期才終於還清餘款。原PO無奈說，「987元，台幣不是美金，還要拖2個月」、「退個錢，還要扣傳真的錢、刻印章的錢。」

▲▼男業務嘴功了得 單親媽入坑儲蓄險 保單未過欠「987元」不理。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO與業務員的對話。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示，奉勸各位買保險真的要慎選業務，別跟他一樣碰到辦事不牢的，退錢還要扣傳真的錢、刻印章的錢，最開始叫她到保險公司去拿，真的相當誇張，「保險不是只有賺錢吧，還要溫暖到客戶心坎裡，而不是錢收了，就有事別找我……。」

其他網友看了紛紛表示，「這可以跟保險公司直接客訴了吧」、「真的笑死，還倒扣客戶的投保金是啥小」、「爛透了，真心覺得我很幸運，第一次保保險就遇到金牌業務」、「您可能遇到新手村出來的業務了」、「真的是一名爛業務，直接客訴了，不用客氣。」

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關鍵字：

買保險業務

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