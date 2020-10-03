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目擊同居女業務情變「中秋陪新歡烤肉」　經理淚撂7人砸汽車展示中心

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記者陳豐德／新北報導

新北市三重區現代汽車展示中心，1日中秋夜被7名男子持棍砸店，3輛展示車的玻璃全毀，而全因一段心碎的三角戀。北投展示中心的郭姓男經理因為不滿黃姓女業務跟他同居後刻意疏遠，與三重的營業科長曖昧、開心烤肉，讓男經理氣得撂人教唆砸店，3日警方將郭男緝捕到案，訊後依照聚眾鬥毆、毀損罪嫌送辦。

▲▼經理不滿同居女業務情變分手，中秋夜撂人砸毀現代汽車三重展示中心。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲郭姓經理不滿同居女業務情變分手，中秋夜撂人砸毀現代汽車三重展示中心。（圖／記者陳豐德翻攝）

三重重陽路一段的現代汽車展示中心在中秋夜遭人砸店，多名黑衣人手持木棒衝進展示中心，朝現場展示新車猛砸，引起路過民眾注意，並將砸店過程拍下並上傳臉書社團「爆料公社」，然警方獲報到場時，歹徒早已分乘2輛接應車輛逃逸，造成3台新車的玻璃全碎，維修費上看300萬元。

警方獲報到場後，現場員工證稱不久前北投的郭姓經理（39歲）才進入店內，因為見到黃姓女業務跟三重的李姓課長（40歲）有親密互動，一時醋勁大發竟翻桌嗆聲，隨即被轟出現場。警方隨即將郭姓男子帶到案，他卻以人在淡水有不在場證明為由，矢口否認涉案；訪談過程中，他倒是大方承認遭其女友劈腿之心路歷程侃侃而談，也為本案留下一條重要線索。

▼三重現代汽車展示中心被黑衣人砸毀。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲▼三重。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

據了解，郭男三年多前跟黃女在北投的展示中心認識，當時雙方剛結束一段婚姻，帶著兩個女兒的黃女與郭男越走越近，她也帶著女兒搬到淡水跟郭男同居，郭男在業務上也盡量將業績灌到黃女名下，盡所能地照顧她，。但沒想到雙方近日感情生變，黃女對外聲稱已經跟郭男沒有關係，並與三重展示中心的李姓課長越顯曖昧，這讓郭男聽到風聲後相當不是滋味。

中秋夜郭男想帶黃女外出烤肉慶祝，但卻被婉拒，於是他尾隨黃女，卻見到他在現代汽車三重展示中心內與李姓課長開心烤肉，雙方還有些許親密互動，郭男醋勁大發翻桌離去後，自認「真心換絕情」被戴了綠帽，悲憤交加下電召7名友人，分持棍棒砸毀現場3展示車玻璃後逃逸。

警方專案小組積極偵辦，2日深夜逮捕涉嫌執行砸店行動之石姓犯嫌等6人到案，經訊問均坦承係受郭姓經理教唆才犯案，3日警方持拘票在淡水住處將郭男拘提到案，偵訊時郭男數度眼淚潰堤，難以接受平日對黃女照顧有加、生活支出都由他支付，但黃女近日卻移情別戀，與他分手外還停止同居，他才會找朋友砸店，全案訊後依照刑法聚眾鬥毆及毀損等罪嫌，將郭嫌移送新北地檢署偵辦並將鑒請羈押。

▼警方將動手砸店的犯嫌送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼經理不滿同居女業務情變分手，中秋夜撂人砸毀現代汽車三重展示中心。（圖／記者陳豐德翻攝）

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