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台灣有危險？前局長曝「這建設」風險高　大陸一封鎖就完了

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▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲中共解放軍。（圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

前新北市經發局長施威全15日指出，蔡政府急於落實「非核能源政策」，持續擴增燃氣發電，恐會成為大陸圍堵台灣的利器。他還提到，持續增建燃氣機組，某程度上儼然會讓台灣陷入險境。東海大學地方自治研究中心15日針對台中火力電廠擬增加2部燃氣機組進行台中市民意調查，有60%的民眾反對新增燃氣機組，並有81%的民眾認為應汰除燃煤發電。

根據《中評社》報導，施威全還說，運送天然氣的槽船絕大多數經台灣西南海域進來，該海域正是美、中、台三地最近軍事行動最密集的所在，一旦該海域發生爭端，甚或遭中國大陸封鎖，恐怕大陸不必派兵攻台，台灣的能源供應自動失效，工業生產、民眾生活馬上遭受影響。

▲▼江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議 施威全發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前新北市經發局長施威全。（圖／記者屠惠剛攝）

施威全解釋，台灣天然氣仰賴進口，目前僅有2座天然氣接收站，年利用率為103%以超標使用，尤其天然氣進口容易受到劇烈氣候，例如颱風等因素影響，很可能隨時因為天災人禍，天然氣供應來源就會停擺。

台灣天然氣多從卡達船運進口，中國大陸只要透過海域軍演，影響船運輸送，台灣能源供應就會出問題，陸方甚至不必侵台就有效果，蔡政府能源政策儼然讓台灣陷於險境。

據了解，台中火力發電廠將增建2部燃氣機組及液化天然氣設備，已向台中市政府提交報告書。台中市都發局對此表示，據市府訂定「台中港特定區計畫港埠專用區內目的事業主管機關重大建設認定表」，台電的報告書缺乏部分內容，已發文請台電進行補正，待相關內容補正後，將再進行審查。

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