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2.6萬小雞「裝紙箱」被丟機場！餓3天慘死２.3萬隻...靠「吃同伴屍體」生存

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西班牙國家警察在機場查獲2萬多隻被遺棄的小雞。（翻攝自網路／西班牙警方提供）

▲西班牙國家警察在機場查獲2.6萬多隻被遺棄的小雞。（圖／翻攝自西班牙警方官網）

圖文／鏡週刊

無良貨運商將2.6萬隻小雞棄置在西班牙的機場，沒有水源也沒有食物的情況下，被關在一起的小雞甚至餓到吃同伴，最後2.3萬隻小雞枉死，僅3,200隻倖存。

西班牙國家警察本月7日表示，在機場查獲約2.6萬小雞被放在紙箱裡，整整3天沒有水源和食物，其中6,000隻在警方發現前就已經死亡，屍體發出惡臭，其餘奄奄一息的小雞則面臨失溫的險境，部分小雞還餓到要靠吃同伴的遺體維生。

警方指出，疑似因為紙箱受潮破洞，無法繼續運送，整批小雞遭直接遺棄在機場。最後兩個動物保護組織出面協助，拯救那些看起來還活著的小雞們，參與救援的人員透露任務很艱鉅，一方面過往的任務通常是救援貓或狗，一方面是現場畫面相當恐怖，得從一大堆小雞遺體中挑出仍存活的虛弱小雞，令人難以承受。

西班牙國家警察在機場查獲二萬多隻被遺棄的小雞。（翻攝自網路／西班牙警方提供）

▲2.6萬隻小雞最後僅有3000隻倖存。（圖／翻攝自西班牙警方官網）

遺憾的是，數千隻小雞虛弱不堪接續死亡，最終僅3,200隻小雞真正倖存下來，已被分送到新處所。機場聯絡負責運送小雞的公司，對方卻拒絕負責，警方表示，這家公司未來可能面臨虐待動物的訴訟，以確保類似事件不會再重演。


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