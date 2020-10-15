強化中高齡工作職場課程培訓來助益 銀髮族就業變容易！

▲中高齡就業的「寶珠」克服障礙，再創職涯新風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著孩子漸長，父母照顧的責任也逐漸淡化，許多人會在孩子長大後找一份工作，填補空閒的時間，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署一系列強化中高齡工作職場能力等課程，讓這些銀髮族朋友就業變容易！

年過半百的寶珠，在孩子的支持之下，選擇重新踏入職場，但卻因為年齡、離開職場過久、無相關經驗…等原因，在求職時處處碰壁，曾一度失去自信心，後參與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署強化中高齡工作職場能力等課程，帶給她多元化課程及正向的想法，並輔導履歷製作，陪伴她走過艱難時段，克服心理障礙，再創個人職涯新風貌，目前順利於台南老爺行旅工作並獲主管肯定。

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為掌握中高齡的就業難處與困境，勞動部雲嘉南分署舉辦了中高齡就業促進與準備小團體課程，設計一系列課程強化中高齡工作職場能力，並協助其重返職場。其中包括「銀髮人才職場重返研習班」為學員重建求職信心；「銀髮人才職能躍升課程」邀請業師分享工作內容、技巧，並安排履歷撰寫課程；最後導入「職場就業見習前哨班」開發友善職場媒合職缺，進行實地參訪、體驗操作並陪同面試。

參加完課程的寶珠說：「老師分享了自身經歷，帶給我很多正向的想法，老師積極努力的態度真的讓我很感動。幾天下來我也更了解自己，還產出屬於我自己的履歷，真的是很豐富的課程，和大家一起努力的感覺真棒。這次透過一連串課程的協助，順利錄取台南老爺行旅的房務部，過程及工作雖然辛苦，但只要不退縮，總有機會，珍惜且感謝公司給我機會。」

老爺行旅管理部凃副理表示，中高齡者相較於年輕人有社會歷練，具較高耐受力與韌性，藉此可以從他們的身上看到歷練的知識與經驗，新職場可透過職務再設計的方式，例如調整工時採以部分工時聘用、作業內容拆解等，安排可執行的作業，將人力充分發揮有助於公司產能提升。另對於進用中高齡勞工，公司也給予正向的評價肯定。老爺行旅的團隊趨於年輕化，寶珠在一票青年人當中，她的努力有目共睹，在青年人眼裡更為顯耀，寶珠滿懷感恩的心及謙卑的態度也為大家留下深刻印象。

台南就業中心的胡瑞娟主任表示，現今社會對於中高齡求職者的接受度相較其他求職族群來得低，但隨少子化及高齡化的影響，中高齡將會成為人口結構的多數，因此推廣進用中高齡的理念與開發友善職場將成為不可或缺的要事。勞動力發展署制訂了許多措施及辦法，包含「中高齡就業輔導團」、「中高齡職務再設計」、「職場學習再適應」、「僱用獎助措施」…等，盼能藉此鼓勵事業單位聘用中高齡並協助其就業，創造勞資雙贏。

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