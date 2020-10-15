日媒：BTS防彈少年團讓愛國主義失控　中國急滅火

▲ 防彈少年團（BTS）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京15日綜合外電報導

南韓當紅流行音樂團體防彈少年團（BTS）日前提及韓戰，中國網友怒批「辱華」。日本產經新聞報導，中國官媒一度煽風點火，但遭各國批評「偏狹的愛國主義」後，又忙於滅火。

BTS日前獲頒美國范符立特獎，表彰他們對促進韓美關係的貢獻。隊長RM在得獎感言中表示，「今年適逢韓戰70週年，應永遠銘記（韓美）兩國共同經歷過的苦難歷史，及為此犧牲的無數男性與女性」。

但中國網友認為中國在韓戰當時「抗美援朝（北韓）」，因此死傷無數，指責BTS「辱華」。

產經新聞發自北京與首爾的報導指出，中國共產黨官媒人民日報旗下的環球時報，12日對此事煽風點火，在報導BTS獲獎感言時，還指BTS過去的發言曾認為台灣是國家。

因此風波，南韓企業三星與現代汽車的中國網站，下架BTS代言的相關廣告。

產經新聞表示，中國對南韓藝人的打壓並非第一次。2016年南韓女性偶像團體TWICE的台灣成員周子瑜，在電視節目中拿著台灣的旗幟而被迫道歉；同一年又因為南韓決定部屬美國最先進的終端高空防衛系統（THAAD，薩德），中國發動「禁韓令」，限制南韓藝人在中國活動。

報導指出，中國當局因政治性意圖煽動國民的愛國主義情感，藉此施壓其他國家，是其慣用手法。

不過這次的BTS事件卻導致反效果，南韓網友反批「這種傲慢就是真正的中國」；加上BTS紅遍全世界，死忠粉絲遍布各國，歐美媒體如英國金融時報，也批評中國的反應是「偏狹的民族主義」。

報導指出，中國當局現在想要迅速淡化此事，原因是為了瓦解美國主導的對中國包圍網，需要加強與較不批判中國人權問題的南韓與歐洲多國關係。

中國外交部發言人趙立堅12日回應此事時，只強調「以史為鑑、面向未來、珍愛和平、促進友好」；環球時報網站上也刪除了相關報導。

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