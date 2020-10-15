銀髮族染疫死超快！療養院2天內激增53人確診　呼吸困難後就是死亡

▲首爾市鐘路區景福宮開放「夜間觀覽」，市民們戴上口罩、穿起韓服自拍。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸緩解，南韓防疫當局12日鬆綁防疫政策，將「社交距離防疫」下修至第一階段，首都圈補習班、自助餐廳、卡啦OK、酒吧等高峰場所重啟營業；沒想到不過數日，單日新增病例卻又破百，釜山甚至有療養院出現大規模群聚感染，而首都圈醫院、喪禮會場、賭博酒吧、親友聚會也陸續傳出零星感染案例。

根據統計數據，截至15日0時為止，南韓今（15）日上午9時30分共通報110起病例，與前日相比增加26例，其中95例為境內感染、15例為海外感染；目前南韓共累計24988例確診、439例死亡。

從新增感染者所分佈的地區來看，釜山新增54例；首都圈共新增39例（首爾佔22例、仁川佔11例、京畿道佔6例）；大田與江原道各新增1例。

南韓防疫當局為持續防堵病毒擴散，計劃針對銀髮族聚集之醫院與療養院、日間保護設施、精神科醫院職員與患者共16萬人實施篩檢，預估之後感染規模會更加擴大。

▲釜山日昇療養醫院傳出大規模確診，死亡數激增。（圖／達志影像）

釜山市北區萬德洞「日昇療養醫院」（해뜨락요양병원，暫譯）群聚感染疫情最為嚴重，光是14日中午12時就迅速累積53人確診，且有2名患者確診後死亡，其中42人為患者、5人為護理師、6人為看護。死亡的80多歲患者生前患有慢性病，健康狀況本就不佳。

根據《韓聯社》報導，日昇療養醫院在進入10月以後，有8名患者死於呼吸困難，經過調查，其中有4名患者與死後才確診新冠肺炎的患者曾使用同間病房。院內首名確診的助理看護，8日開始出現體溫上升、肌肉痠痛，13日確診。

而位於仁川市南洞區的賭博酒吧「KMGM」在13日傳出首例確診後，至今已累計共13例確診，其中1人為酒吧員工、8人為消費者、4人為消費者家屬。

另外，京畿道議政府市某醫院累計61例、京畿道東豆川市親友聚會累計23例、首爾市永登浦區親友聚會累計11例。

▲首爾某間醫院，患者與探病陪診家屬進醫院前須先填表。（圖／路透社）

南韓中央防疫對策本部危機對應分析官李相原（이상원，音譯）於15日例行記者會上表示，銀髮族醫院、精神科醫院、老人日間保護設施等場所聚集許多高齡、慢性病患者，其感染機率與嚴重程度都會提高，「因此除針對高風險療養設施實施篩檢，還會與各地方政府合作，擴大篩檢規模。」

而南韓防疫當局呼籲，在酒吧舉辦生日派對、未遵守防疫規定、在短時間內隨意與他人見面，都是可能會染病的高風險行為。

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