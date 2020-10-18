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「萬年Sony粉」手機過熱還是要用！　過來人揭神秘魅力：是信仰

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▲▼Sony Xperia 5 II。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Sony Xperia 5 II。（圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

iPhone 12 系列近期關注度正高，其他品牌的手機也跟著掀起討論！一名男子有個自稱是「萬年索尼（Sony）粉」的朋友，從以前到現在都堅持只用Sony的手機，讓他很疑惑Sony手機到底有什麼魅力，足以讓朋友用了就不想換，完全不考慮其他品牌的手機。

原PO在PTT表示，他那位朋友「智慧型手機只用Sony旗艦機」，但他印象中Sony手機很會發熱，用久了「根本暖暖包」，朋友聽了馬上為自己手機反駁，還反嗆「蘋果很貴還沒附充電器」，所以他很好奇Sony究竟有那些過人優點？

▲SONY Xperia 1 II 初體驗。（圖／記者洪聖壹攝）

▲SONY Xperia 1 II 。（圖／記者洪聖壹攝）

用過的網友指出，Sony最吸引人的就是「九宮格輸入法」，不少人覺得這種鍵盤用起來最上手，「九宮格輸入法很好用（認真）」、「九宮格輸入法+1」。網友也舉例其他優點，「耳機孔、指紋辨識結合電源、120hz螢幕、防水、實體照相按鍵」、「我的Sony Ericsson Arc LT-15i到現在還活著你覺得？」

不過，Sony手機最為人詬病的就是發熱問題，很多用戶都有相同困擾，「我當初的Z5P何止能當暖暖包，都想拿來煎蛋看看」、「容易過熱，相機不知道啥小對焦很慢」、「過熱不給拍照，觸控亂跑。」所以很多人認為Sony用戶會繼續回購地很大一部分是對於品牌的黏著度，「品牌形象很好，真的會願意為了信仰買」、「信仰，死忠的跟果粉差不多，但人數是差多了」、「就信仰吧，但現在蘋果教徒比較多。」

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