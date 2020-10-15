【廣編】Taiwan Can Climb！台灣之光呂忠翰國慶宣誓啟動「K2國家隊」

【企劃特輯】

旗海飄揚的國慶日，竟驚見中華民國國旗插在「世界第二高峰」K2喬戈里峰頂端？原來是台灣無氧登山高手—呂忠翰，特別選在「雙十好日」宣誓2021再戰K2，很有氣勢地將特製國旗手板，緊貼在印有喬戈里峰的大型看板的頂峰！當天也在被三座綠肺級山岳包圍的《宏築信義》，超前部署地正式啟動「K2國家隊」籌組募資計畫，由於400多萬元經費募集實在不容易，因此不動產界熱愛登山的「宏築建設」和「創意家行銷」，率先捐款五十萬元，盼拋磚引玉號召各界出錢出力，務必讓「青天白日滿地紅」創下在世界第二高峰登頂的紀錄。

雖然下著細雨，但歡樂的國慶氣氛，絲毫未澆熄由呂忠翰帶領百人登山團隊的熱情，一路攀走虎山、九五峯、象山…共登信義之巔！當日活動召集人之一、台灣國家地理學會理事長張瑞銘透露，台灣身為全世界高山密度最高的島嶼之一，人民很幸福隨時就能親近山林，也因此培養出不少像呂忠翰等登山高手，像他本身就熱衷登山，大學擔任過登山社社長，還完成攀爬南湖大山北壁的壯舉；同樣是登山頂尖能手的宏築建設顧問林永富，創下台灣最年長成功攀上聖母峰的紀錄，因緣際會下得知呂忠翰「K2國家隊」的夢想，深知要完成這個不可能的任務，必須要眾志成城，決定在雙十國慶，攜手宏築建設、台灣國家地理學會、創意家行銷、博愛扶輪社，號召百人用登山和捐款為呂忠翰做最實質的應援。

「Taiwan can climb！希望能成功替台灣創出世界登山新高度！」登山界新生代卻志氣過人的呂忠翰，為明年的K2挑戰喊出期許！曾陸續成功征服加舒爾布魯木二峰、布羅德峰、馬納斯盧峰等超過8千公尺指標高峰，呂忠翰回憶起去年(2019)僅差400公尺，就能成為首位攻頂K2(高度達8,611公尺)的台灣人，卻因雪崩和設備問題不得已放棄登頂。事實上，K2比世界第一峰「聖母峰」略低237公尺，但因地勢陡峭、氣候變化迅速，加上雪崩頻繁，統計更指出攀登的死亡率比聖母峰還高，所以亦有「殺人峰」之駭人稱號。雖然這意味呂忠翰想要站上K2山頭，得付出超過大家能想像的代價，但為了讓台灣再次登上國際登山舞台，他將會堅持決心、不忘初心，才不辜負所有出錢出力的支持者後援。