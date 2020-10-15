新北球友福音！葉元之爭取首座天幕籃球場　明年3月啟用

▲北市議員葉元之的爭取新北市第一座天幕籃球場，即將在板橋八德公園動工。 （圖／葉元之提供，下同）

地方中心／綜合報導

全民運動風氣盛，無論晴雨皆可運動的場地數量始終跟不上民眾需求，尤其新北市目前開放可供市民租借的室內場館及運動場地皆不敷使用，近期在新北市議員葉元之的爭取下，新北市第一座天幕籃球場即將在板橋八德公園動工，預計明年3月啟用，屆時球友將有可遮風避雨、全天候都可使用的籃球運動場所。

▲天幕籃球場示意圖。

葉元之表示，桃園、新竹、台中等縣市都有天幕籃球場，新北市卻一座都沒有，許多新北球友還要跑到外縣市去打球，因此他在去年總質詢時向市長侯友宜爭取在新北市興建天幕籃球場，獲得侯市長當場承諾。

葉元之說，後來體育處推動運動中心2.0計畫，預計在全新北市興建10多座天幕籃球場，第一座則在板橋八德公園，所需經費1500萬，由板橋區公所執行，板橋第二座則預計蓋在溪北藍球場。

▲板橋八德公園籃球場現況。

板橋八德公園天幕籃球場的天幕採雙向斜屋頂設計，抗風、易散熱，同時使用吸音材質，降低打球聲響；籃球場地坪採PU材質，可減緩運動時雙腳衝擊力；此外，將老舊活動式籃球架更新為固定式籃球架，使小朋友不易攀爬，更加安全；未來待天幕完成後，除供打球使用外，長輩晨間活動也可在此遮陽避雨，同時籃球場周邊也會配合整建，例如更新座椅、加寬側邊人行道等，讓公園運動環境更加友善。

新北市板橋區八德公園位於萬板路與雙十路口，佔地約3萬平方公尺，於民國84年開闢完成，比鄰莒光國小學區及莒光路住宅區，公園設備及機能完善，園內目前有兩座戶外全場籃球場，使用率屬高。葉元之表示，他多次到工地會勘，目前球場已被圍起來，但尚未開始施工，造成部份長輩運動上的不方便。他會要求公所盡量在明年農曆年前完全，給球友盡快使用全新的運動設施。