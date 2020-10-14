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網路聲量大高民調竟被不肖業者盜圖賣藥　黃偉哲：只代言台南農特產品！

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▲台南市長黃偉哲因網路聲量大、高民調竟被不肖業者盜圖賣藥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲因網路聲量大、高民調竟被不肖業者盜圖賣藥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上月在受訪節目中，秀出在哈佛大學攻讀公共行政碩士所收集紀念杯，竟被不法業者盜圖，並偽冒成推銷耳鳴藥，台南市衛生局初步調查係因黃偉哲常代言台南市農產品，且銷售量又特別好，加上他網路聲量大、高民調，才會被盜圖冒用，全案已移請台南市調查處調查。

▲台南市長黃偉哲因網路聲量大、高民調竟被不肖業者盜圖賣藥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲，今年在網路聲量調查中，榮登好評影響力的「好感王」，在22縣市中獨佔鰲頭，再加上他最近又獲得超過8成民意的支持，黃偉哲在今年9月初，才接受台視台名人堂節目專訪，在節目中侃侃而談，分析自己獲得民眾肯定的原因，稱他戰戰兢兢不敢鬆懈，因為深知民意如流水「不好好做就會被罵到翻」。

▲台南市長黃偉哲因網路聲量大、高民調竟被不肖業者盜圖賣藥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲在節目中，也展現了輕鬆的一面，個性簡樸的他，在市長室有一大面帽子牆，連布置辦公室都走「黃氏簡約風」，以心愛的帽子和馬克杯裝飾，他還特地帶來珍藏品，其中一只紀念杯非常特殊，是在就讀哈佛大學公共行政碩士時所收集的，沒想到就是這張圖，竟被不肖業者圖盜用來推銷耳鳴藥。

▲台南市長黃偉哲因網路聲量大、高民調竟被不肖業者盜圖賣藥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府衛生局表示，有關臉書流傳市長黃偉哲代言治療耳鳴產品圖片，該局已整合資料，並移送台南市調查處揪出違法行為人，避免亂象再度發生。

黃偉哲也呼籲民眾勿聽信不實網路廣告謠言，他只代言台南市的農特產品和公益活動，其他都不是他所為，請大家勿再隨意散佈該圖文假訊息，以免觸法。

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