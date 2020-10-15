假Coser動漫展露「黑森林」　女大生辯「沒滿足自己性慾」拒認罪

▲李女在動漫展上裸露下體挨告，出庭辯「沒滿足性慾」否認犯罪，遭法官打臉 。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

李姓女子於7月間，「沒穿內褲」在圓山花博動漫展，當眾拉起裙子露出下體，被攝影師拍到後照片瘋傳，不僅主辦單位嚴正抨擊，Coser圈（角色扮演）也群起撻伐，檢方依妨害風化罪嫌起訴；北院15日開庭，李女否認犯罪，稱當時會露出下體是喬姿勢時的意外，且她也沒因此滿足自己性慾，不構成「猥褻」罪，卻當庭遭法官打臉。

今日開庭，法官考量李女還是學生，表示如果她認罪，會考慮判緩刑，但李女一開口便否認犯行，稱男友現場雖有提醒她，但當時2人有些距離，她聽不清男友說甚麼，也不確定自己露到「甚麼程度」，才因此被拍，並不是故意要露給別人看，而動漫展主辦單位，也只規定不能過分裸露，沒說「禁止不穿內褲」。

李女表示，她在沒有想給別人看的情況下，被別人拍到，應該是拍的人妨害秘密，她才是受害者，且法律中的「猥褻」，指「客觀上足以刺激或滿足性慾」，而她又沒有藉由被拍來滿足性慾，也不是故意的，認為自己並不犯《公然猥褻罪》中，所指的「意圖供人觀覽」。

但法官表示，法律中的猥褻，提到「引起普通一般人羞恥或厭惡感」，講的是別人，而不是當事人，認為李女應了解法條再做答辯。

至於檢察官提臉書社團截圖她的發言，主張她是故意露出，李女表示，那是臉書私密社團，且裡面發言反串風氣相當盛行，大家都在裡面講笑話，她當時的言論也是反串，並希望傳男友出庭，作證她並不是故意露出，本案將擇期再審。

腦公！你不可以賴帳喔

