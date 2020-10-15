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妳敢再穿嗎？桃園色男夜取女內褲猥褻再放回　被逮：一時衝動

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▲桃園市黃姓男子多次在桃園區某民宅巷弄裡竊取女用內褲猥褻後再放回，過程都被監視器拍得清清楚楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子多次在桃園區某民宅巷弄裡竊取女用內褲猥褻後再放回，過程都被監視器拍得清清楚楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某里長14日向警方反映，里民在巷弄裡架設衣物常遭不明男子把玩後再放回，擔心會對里民造成治安疑慮，桃園警分局派員到場，根據監視器畫面鎖定黃姓男子涉有重嫌，14日晚間循線拘捕黃男到案，黃辯稱訪友時經過該處巷道，看到女用內褲一時衝動，但絕未竊取；警方則依公然猥褻罪嫌將黃男移送桃檢偵辦。

桃園警察分局埔子派出所14日接獲轄區里長反映，9月初有陌生男子深夜在民宅後方消防通道出沒，期間有撥弄監視器鏡頭，疑似竊取女用內衣做出猥褻動作，因並無損失所以未報案，14日凌晨2時許，該名男子又出現在附近，擔心對里民意圖不軌，因此通報警方。

▲桃園市黃姓男子多次在桃園區某民宅巷弄裡竊取女用內褲猥褻後再放回，黃還刻意避開監視器鏡頭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子多次在桃園區某民宅巷弄裡竊取女用內褲猥褻後再放回，黃還刻意避開監視器鏡頭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

埔子派出所員警立即到場，調閱周邊監視器追查，鎖定涉案男子騎乘機車車牌號碼，同日晚間6時許在力行路將47歲的黃姓男子拘捕到案，黃男辯稱，經過消防通道去訪友，看到巷弄裡曬衣架上的女性內衣褲，因一時衝動將衣物塞進褲內做猥褻動作後再將衣物掛回，他並沒有竊取衣物，因怕被發現所以用衣架撥開鏡頭。

▲桃園市黃姓男子多次在桃園區某民宅巷弄裡竊取女用內褲猥褻後再放回，黃男被警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子多次在桃園區某民宅巷弄裡竊取女用內褲猥褻後再放回，黃男被警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方根據黃男說詞、監視畫面等證據，已涉嫌公然猥褻罪嫌，偵訊後依公然猥褻罪嫌移送桃檢偵辦。

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