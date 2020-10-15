桃園Xpark爭議！官方823字聲明：不實指控採法律途徑

▲Xpark水生公園8/7開幕，才過兩個月，就被網友爆出負面新聞。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

桃園Xpark水族館被網友爆出魟魚撞玻璃受傷，甚至水母斷肢等慘狀，猜測是館內缸器過於狹小的緣故。對此，官方今（15日）發出近千字聲明澄清，絕無虐待動物，水母斷肢在野生環境中，純屬生物新陳代謝的自然現象。針對各類不實指控，也將採取法律途徑以維護自身權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Xpark水族館寬達9公尺的台灣大水缸是拍照亮點。（圖／記者彭懷玉攝）

Xpark聲明表示，Xpark水族館內共有逾萬隻海洋生物，在照養管理上，因個體差異，偶爾會有受傷或適應不良之情形，將持續投入專業人力積極治療照護外，未來將加強巡館人力，對於入館民眾進行宣導，及改善正確生物知識的傳達方式。

▲Xpark水族館內共有逾萬隻海洋生物，魟魚有些微受傷的情形，對此，Xpark發出近千字聲明澄清，絕無虐待動物。（圖／記者陳詩璧攝）

針對網友的質疑，Xpark表示，未來會強化在社群媒體及現場活動上的教育傳播功能，避免有心人士於其他管道營造本館漠視動物權利之錯誤印象，另針對各類不實指控，如發生傷及商譽行為，本館將採取法律途徑以維護自身權益。

▲Xpark八景島水族館內的魟魚。（圖／記者彭懷玉攝）

Xpark聲明全文：

1. Xpark 自始自終都並無虐待動物之情事，本館開館前恪遵相關法令規範，除申請合法之動物展演場域外，完全受政府主管機關督導並隨時接受查核，相關動物福祉與動物保育均嚴格自審並能接受外界考評。



2. Xpark 共有逾萬隻海洋生物，在照養管理上，因個體差異，偶爾會有受傷或適應不良之情形。



所有生物皆是生命，無論來源及大小， Xpark 均以最高標準悉心照料，亦在動物福利上投入大量資源。例如館內兩隻麥哲倫企鵝，來館前就有咬合不正、脊椎側彎之情形，目前已在專業飼育團隊的細心呼呵護下，已順利成長並與其他企鵝一同生活。



3. 近日網路部分負面報導誤導民眾認知，扭曲水族館存在意義及從業人員的苦心，Xpark 對此深感遺憾。足顯 Xpark 對於教育傳播仍有待加強之處。例如花笠水母在野外休息時，習慣平貼於海床或攀附海藻上，看似無精打采，其實屬正常行為；體型較長的蛋黃水母，在獵食時容易造成觸手打結，待晚間休息時自然會鬆開，而水母斷肢在野生環境中，純屬生物新陳代謝之自然現象。這都是大自然生物不可思議的地方，人類習慣用自身角度看待事情，而這些人與生物不一樣的生活習性，正是 Xpark 欲傳達給民眾的資訊。

▲魟魚邊邊有擦傷的痕跡，Xpark表示將持續投入專業人力積極治療照護外，未來將加強巡館人力。（圖／記者陳詩璧攝）



另有少數遊客在觀賞時拍打玻璃、使用閃光燈造成某些較為敏感海洋生物驚嚇，造成體表摩擦傷之情形。Xpark 將持續投入專業人力積極治療照護外，未來將加強巡館人力，對於入館民眾進行宣導，及改善正確生物知識的傳達方式。



Xpark 未來會強化在社群媒體及現場活動上的教育傳播功能，避免有心人士於其他管道營造本館漠視動物權利之錯誤印象。針對各類不實指控，如發生傷及我方商譽行為，本館將採取法律途徑以維護自身權益。



最後，再次感謝所有喜歡動物的每一位民眾對生物們的關心，各位的意見 Xpark都不會漠視，Xpark 的建立目標，承襲株式會社橫浜八景島的經營理念─透過生物散播笑容與感動到全世界，同時也期望可以透過水族館的建立親近海洋的管道，逐步發現海洋生物的困境，並在未來一點一滴的累積化成正能量，反饋到自然環境中盡一份心力。期許各位繼續與我們一同關注海洋生態，讓我們的地球變得更好。