冷血魔鬼深夜25刀刺死前女友　完事後煮食大腦和內臟

▲奧伯漢斯利在刺死前女友後,殘忍地吃下她的大腦和內臟。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

美國冷血男子奧伯漢斯利(Joseph Oberhansley)13日在印第安納州的法庭聽證會上被判無期徒刑,且不得假釋。這名36歲的男子在2014年9月11日闖入前女友布蘭頓(Tammy Jo Blanton)家中,將她刺死後肢解屍體並吃掉了她的大腦、心臟和肺。

據每日郵報和新聞與論壇報報導,46歲的布蘭頓在2014年9月11日早上被發現橫屍家中,身上有25處刺傷和多處鈍傷,部分頭骨被摘除。警方還在現場發現了一個疑似「裝著頭骨」的盤子,垃圾桶裡還有一隻煎鍋、沾有血跡的鉗子和紙巾。

奧伯漢斯利在錄供時表示,他在淩晨4點左右抵達布蘭頓的家,當時有兩個黑人也在場,他被這兩個黑人擊倒,直到員警到受害者家中敲門尋人時,他才終於醒過來。奧伯漢斯利聲稱,那兩名黑人才是殺害布蘭頓的真兇。

NOW: A southern Indiana judge has sentenced Joseph Oberhansley to life in prison without parole. “I did not kill Tammy Blanton,” Oberhansley said. “Two black guys did.” A jury found him guilty of Blanton’s murder in September. pic.twitter.com/yrq60ENADq

不過警方表示,奧伯漢斯利此前曾一度認罪,承認自己在殺害布蘭頓後,「將她一部分的大腦煮來吃」。出庭作證的目擊者包括兩名在案發當天前往她家的警官,以及一名接到布蘭頓電話的911接線員。

接線員表示,布蘭頓在電話中告訴他,奧伯漢斯利試圖闖入家中。而逮捕奧伯漢斯萊的員警則告訴陪審員,他們在他的口袋裡發現了一把刀和一個黃銅指關節裝置,上面有血跡和金色的頭髮。

這已經不是奧伯漢斯利第一次被捲入謀殺案。他1998年曾在服毒後因嫉妒而槍殺了當時只有17歲的女友埃爾德(Sabrina Elder),並在2017年確診精神不健全。

#BREAKING: More than six years after a crime the prosecutor had warned jurors was "as bad as you will ever see," Joseph #Oberhansley, 39, has been found guilty on two of three charges. https://t.co/7k2ap2ZugH pic.twitter.com/XnC4mkJEMQ