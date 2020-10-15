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冷血魔鬼深夜25刀刺死前女友　完事後煮食大腦和內臟

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▲▼刺殺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲奧伯漢斯利在刺死前女友後，殘忍地吃下她的大腦和內臟。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國冷血男子奧伯漢斯利（Joseph Oberhansley）13日在印第安納州的法庭聽證會上被判無期徒刑，且不得假釋。這名36歲的男子在2014年9月11日闖入前女友布蘭頓（Tammy Jo Blanton）家中，將她刺死後肢解屍體並吃掉了她的大腦、心臟和肺。

據每日郵報和新聞與論壇報報導，46歲的布蘭頓在2014年9月11日早上被發現橫屍家中，身上有25處刺傷和多處鈍傷，部分頭骨被摘除。警方還在現場發現了一個疑似「裝著頭骨」的盤子，垃圾桶裡還有一隻煎鍋、沾有血跡的鉗子和紙巾。

奧伯漢斯利在錄供時表示，他在淩晨4點左右抵達布蘭頓的家，當時有兩個黑人也在場，他被這兩個黑人擊倒，直到員警到受害者家中敲門尋人時，他才終於醒過來。奧伯漢斯利聲稱，那兩名黑人才是殺害布蘭頓的真兇。

不過警方表示，奧伯漢斯利此前曾一度認罪，承認自己在殺害布蘭頓後，「將她一部分的大腦煮來吃」。出庭作證的目擊者包括兩名在案發當天前往她家的警官，以及一名接到布蘭頓電話的911接線員。

接線員表示，布蘭頓在電話中告訴他，奧伯漢斯利試圖闖入家中。而逮捕奧伯漢斯萊的員警則告訴陪審員，他們在他的口袋裡發現了一把刀和一個黃銅指關節裝置，上面有血跡和金色的頭髮。

這已經不是奧伯漢斯利第一次被捲入謀殺案。他1998年曾在服毒後因嫉妒而槍殺了當時只有17歲的女友埃爾德（Sabrina Elder），並在2017年確診精神不健全。

「我要你看著我的眼睛，告訴我這不是你幹的，」布蘭頓的母親在奧伯漢斯利被判刑前對他說，「你就是個十足的惡魔，你能活著就已經很幸運了。」但奧伯漢斯利辯稱，他並不邪惡，反之還是一個「非常虔誠的人」。

克拉克巡迴法官卡邁克爾（Vicki Carmichael）13日聽取陪審團的建議，將奧伯漢斯利判刑終身監禁，並不得假釋。奧伯漢斯利喊冤，並計劃對定罪提出上訴。

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