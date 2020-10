拜登與兒「通烏門」郵件曝光！推特臉書禁分享　川普爆氣發文怒轟

▲拜登與兒子亨特(Hunter Biden)齊齊捲入政治醜聞中。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

紐約郵報爆料,拜登在擔任副總統期間,通過小兒子亨特(Hunter Biden)認識了烏克蘭布利斯瑪天然氣公司(Burisma)的董事會顧問波紮爾斯基(Vadym Pozharskyi);拜登之後藉職務之便向烏克蘭施壓,要求解僱檢察總長肖金(Viktor Shokin)。該報導的連結在不久後被臉書以及推特以「缺乏佐證」為由受限制分享。

據《紐約郵報》報導,拜登在任內到訪基輔(Kiev)時,曾以扣留美國貸給烏克蘭的10億美元(約新台幣288億元)作為威脅,要求當地政府開除正在調查布利斯瑪的肖金。肖金透露,他在被解僱前原已制定具體計劃來調查布利斯瑪,還會「審訊其他與罪案有關的成員,其中就包括了亨特」。

拜登與布利斯瑪董事會顧問波紮爾斯基(Vadym Pozharskyi)的關係是德拉瓦州(Delaware)一家電腦維修店洩漏出來的。該店老闆稱,他們在2019年4月接到一個送修的泡水蘋果筆電,上面還貼有拜登已故長子名下基金會(Beau Biden Foundation)的貼紙,電腦硬碟中的資料也因此曝光。

《政客》雜誌報導,拜登的競選團隊發言人貝茨(Andrew Bates)稱《紐約郵報》的指控並非事實,「我們檢視了拜登的官方行程,但從未出現所謂『與布利斯瑪』的見面」。而《衛報》也指出,臉書和推特迅速採取措施,以「缺乏佐證」為由限制用戶轉發《紐約郵報》的報導,引發保守派的怒火。

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ