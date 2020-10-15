才買完便當…高中弟「雙黃線等過馬路」！遭撞趴癱地不起　他秒落跑

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

台東市中華路二段347號前14日晚間6時15分左右發生一起車禍！一名16歲高中男學生買完晚餐後，提著便當違規穿越馬路，孰料，正當他站在雙黃線時，卻遭一輛休旅車撞上，人直接摔到對向車道上，差點遭小貨車輾過，所幸男學生送醫後並無大礙。而該部休旅車駕駛更無視撞到人，直接加速逃逸，14日深夜才到案說明。

▲▼台東市中華路14日晚間發生車禍，駕駛撞上站在雙黃線上的高中生後肇逃。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

回顧事發經過，該名男學生14日晚間6時15分剛買完便當，準備提著晚餐過馬路，正當他在路中央雙黃線等待時，突然一輛銀色休旅車疾駛而來，並擦撞到男學生，導致他當場摔到對向車道，痛到倒地後緩慢翻滾一圈，趴地不起，期間還有一台小貨車迎面而來，所幸沒有輾過男學生，這才沒有釀成更大傷亡，附近民眾見這幕嚇壞，趕緊報警處理。

警消人員獲報到場後，趕緊將男學生送醫治療，所幸男學生僅有擦挫傷，經觀察治療後並無大礙。至於休旅車駕駛事發當下不但沒有停車察看，反而加速離開現場，警方則是循線以車追人，14日深夜11時許通知該名駕駛到案說明，要釐清整起事件詳細發生原因以及相關肇事責任。

▲▼附近目擊民眾趕緊報警處理，現場還遺留被輾爆的便當盒。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

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