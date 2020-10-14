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真理褲妹南橫登山健行…突痙攣倒地！台東警霸氣「公主抱」送急診

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記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東利稻派出所日前國慶連假期間接獲報案，一名年約20歲的年輕女子穿著真理褲前往台20線登山健行，不料行經栗松溫泉入口處時，女子卻突然全身痙攣、倒臥在山林小徑，友人見狀後急忙報警求救；所長高正吉與員警徐慶輝獲報後立即驅車趕抵現場，並協助將女子送往慈濟關山醫院就醫。當一行人抵達急診室門口時，救人心切的員警還一把「公主抱」將女子抱起，並平穩地放上擔架，所幸女子經治療後已無大礙，友人也頻頻向警方致謝。

▲▼台東真理褲妹登山健行，突全身痙攣倒地，員警「公主抱」霸氣救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東真理褲妹登山健行，突全身痙攣倒地，員警「公主抱」霸氣救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警方指出，台20線（南橫公路）因渾然天成的瑰麗美景、以及鬼斧神工的峭壁山形，外加攀天巨樹與美顏養生的地熱溫泉，吸引國內外眾多遊客前來探秘。一名年輕女子國慶連假期間與好友相約到南橫登山健行，豈料當天下午4時許2人行至台20線160K處、栗松溫泉入口附近的山間小路時，女子卻突然全身肌肉僵硬、倒地痙攣，且神情十分痛苦，友人發現異狀後急忙報警求救。

由於當時山區氣溫僅16、17度，利稻派出所所長高正吉與員警徐慶輝獲報後，擔心女子為高山症發作，恐會失溫，因此立即徒步上山搜救，沿著山間小路下切300公尺，山路雖短，但途中起伏坎坷，2警走得氣喘吁吁，終於與該名女子接觸，當下立即輪流將她揹下山，並以巡邏車護送至慈濟關山分院就醫。

當抵達醫院急診室門口時，警方因救人心切，立即下車以「公主抱」方式將女子抱入醫院內，並平穩地放上擔架，還細心地為女子脫去鞋子、拂去床上塵泥；而女子事後在醫師的診療下，初判為輕微高山症，且出現略為失溫症狀，幸經治療後已無大礙。同行友人也頻頻向警方道謝，「還有好你！」

關山警察分局表示，利稻派出所位處於臺20線約海拔1,068公尺處的利稻部落內，其勤務與平地派出所並無兩樣，但是本於政府一體的概念，也會協助山區救難；但關山警分局也呼籲民眾，登山或是溯溪都是很專業的戶外活動，尤其山區氣候變化較大，衣物、鞋子及裝備都馬虎不得，如此才能避免發生意外事故的發生。

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