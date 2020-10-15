高雄驚天連環撞！轎車突失控毀3車　推土機「飛天重壓」

記者黃子倩／高雄報導

有民眾在臉書社團台灣車友爆料中心PO出一篇貼文，寫到高雄左營區明華路和富民路口，有輛推土機不知道怎麼開上去（別輛車）的，請看到的人路過小心，根據警方了解，魏姓男子14日傍晚6點多駕駛一輛銀色自小客，要停在路邊準備接親友時，車子不明原因往前衝，先撞上一輛自小貨車，再撞上另一輛停等紅燈的藍色小貨車，導致自己的車頭，被貨車附載的推土機壓到全毀。

▲因車輛無預警暴衝，導致4車受到波及。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲因車輛無預警暴衝，導致4車受到波及。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方調查，這起發生在14日傍晚的車禍，起因是一輛由72歲的魏姓男子駕駛的銀色自小客車，沿著左營區博愛二路右轉明華一路後，本來要停靠接親友，結果意外往前衝，先撞到前方對向車道停等紅燈的棕色自小貨車，再沿著路上一路滑行到富民路口，撞上同樣停等紅燈的藍色自小貨車，由於藍色貨車附載推土機，在藍色貨車又往前推撞到另一輛車後，推土機往下滑落，壓毀魏男的車頭，駕駛車輛的魏姓男子經過一連串碰撞，胸部挫傷、右手擦傷，所幸送醫後人並無大礙。

▲推土機將銀色轎車車頭壓到幾乎全毀。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方事後趕到現場拍照測繪，調閱路口監視器，釐清車禍原因，經警方對4位駕駛人酒測，均無酒精反應，目前車輛意外暴衝的原因還有待後續進一步釐清。

►腦公！你不可以賴帳喔