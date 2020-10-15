快訊／彩繪爺爺自焚...部落違建今開拆！族人靜坐阻擋　出動250警

記者黃子倩、林昱萱／屏東報導

屏東縣禮納里部落族人為了永久屋強拆議題，13日上午到屏東縣政府前陳情抗議，但沒想到，其中一名長老卻揹著十字架的引火自焚，猛烈的火勢瞬間將其燒成火球。對此，屏東縣府雖對此事感到遺憾，但因為該建築物是違建，因此還是得拆除，而目前現場已經聚集約30名民眾抗議、動員250名警力維安。

▲警方出面維持秩序。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

盧姓長老於13日著大家不注意時，點燃火勢，眾人見狀嚇壞，立刻將盧男拉至一旁水池滅火，而盧男事後被送往屏東醫院搶救中。兩日後政府派大型機具進駐，而政府表示，要拆除之違建，是在公有土地上自行蓋的超大三樓鋼構營業建物，非永久屋。不過，此舉仍舊引發族人、居民不滿，紛紛到該處靜坐抗議，而警方也動員250名警力到現場維持秩序、控制場面。

此外，屏東縣政府原住民處強調，今日執行拆除的是在公有土地上自己蓋的超大三樓營業建物，而非永久屋，縣府依法執行公務，其他超出永久屋使用情況均列冊管理，並不會擴及拆除，請部落族人安心，縣府也會繼續透過管道或修法，協助爭取放寬永久屋限制，以符合族人居住現況需求。

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