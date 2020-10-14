毒咖啡1包賣400元賺暴利開名車　屏東20歲藥頭等8人落網

▲屏東縣里港警分局搭配無毒校園專責警力掃蕩新興毒品，逮獲車嫌到案，全力杜絕毒品入侵校園。（圖／翻拍）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉王姓青年涉嫌利用使用LINE、微信等通訊軟體，販售毒品咖啡牟取暴利，里港警分局獲悉報請檢察官指揮偵辦，經2個多月跟監，向法院聲請搜索票到他住處搜索，查扣14包咖啡，逮獲包括王嫌等8人到案，檢警發現20歲的王嫌年紀輕輕竟然駕駛200多萬進口轎車代步，訊後依毒品危害防制條例送辦，循線往上追緝毒品來源。

▲▼毒咖啡包、200多萬元進口轎車。（民眾提供）

內政部警政署為貫徹現今反毒政策暨「新世代反毒策略行動綱領」，期望建構「無毒校園」，提供家長放心、學生安心、社會清新的健康學習環境；里港警分局偵查隊及反毒校園專責警力針對校園毒品全力展開清查，歷經2個多月探訪，發現王姓青年使用LINE、微信等通訊軟體為工具，涉嫌販賣及轉讓二級毒品咖啡包、安非他命，從今年7月至10月初，以每一包毒品咖啡包新台幣400元價格，販售給不特定人吸食牟取暴利。

10月08日見事機成熟，由偵查隊隊長陳忠義率同28名警力持屏東地方法院核發的搜索票，到王嫌九如鄉住處展開搜索，在陽台查扣毒品咖啡包14包等物，將他帶回調查，循線逮獲鍾姓藥腳共8人到案，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，往上追查上游藥頭及煉製工廠。

里港分局分局長楊龍祥表示，毒品咖啡包時常以卡通圖案做形象包裝，極易流入校園及青少年聚集之場所，毒害青少年與兒童甚鉅，警方將落實清查作為，發掘可疑毒品或其他犯罪情事，防堵不法犯罪行為，全面淨化轄區治安，保護民眾免受毒品危害。

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