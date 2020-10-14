屏東男騎車不戴安全帽又闖紅燈　警攔下眼尖發現「彈勾」

▲屏東縣內埔警分局員警攔下鍾男闖紅燈又戴安全帽，根據１支彈勾追出槍、毒品 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉鍾姓男子騎機車未戴安全帽又闖紅燈，被內埔警方發現欄查告發，由於他神情緊張，警方查覺有異，經他同意檢視機車置物箱，警方眼尖看到煙盒內藏有1支槍枝零件「彈勾」，他辯說是之前的，警方帶回派出所追查，他無法解釋清楚，只好供出家中藏有一把改造槍械，帶警方回住處，起出該把改造手機及子彈、安非他命，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

▲▼鍾嫌、彈勾。

內埔警分局內埔所巡佐兆明福、警員利志中13日執行8時-10時巡邏勤務，在內埔鄉光明路及南華路口發現鍾嫌騎乘機車未戴安全帽、闖紅燈，遂予攔查告發，由於他神情相當緊張，警方察覺有異，便與他交談。

經他同意檢視他機車置物箱，兆巡佐意外瞥見煙盒內藏有1支彈勾，他無法交代清楚，隨即帶警返所了解，他無法交代來源，最終在警方陪同下回到住處，並在房內查獲非制式槍枝1支、子彈12發、底火8顆、安非他命1小包及吸食工具。訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪等罪嫌移送偵辦，持續向上溯源查明槍枝來源及有無涉及其他不法。

分局長蔡耀順表示，該警分局將維持高強度的緝毒肅槍能量，落實執行警政署頒訂之各項專案工作，維護民眾生命財產安全。

▲Her今天推出雅詩蘭黛「全新小棕瓶」特潤超導全方位修護露50ml原價3950元，特價2350元

►二手票券豐富你的生活