快訊／「沙德爾」颱風下半天可能生成　宜蘭續發大雨特報

▲氣象局持續針對宜蘭發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到東北風影響，氣象局今（15）日持續針對宜蘭地區發布大雨特報，提醒有局部大雨發生的機率，且連日降雨，須慎防坍方及落石。另，位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，下半天後有機會生成為今年第17號颱風「沙德爾」，未來持續朝西北西移動，不過對台灣沒有直接影響。

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▲▼準沙德爾颱風未來路徑。（圖／中央氣象局）

氣象預報員官欣平表示，菲律賓東南方的熱帶低壓今天進入南海後，強度有發展空間，下半天至晚上有機會增強為颱風「沙德爾」，但由於其位置比較偏南，對台灣沒有直接影響。氣象達人彭啟明指出，第17號颱風對台灣沒有直接影響，但有機會如前幾天帶來些水氣北上。

▲颱風沙德爾下半天可能生成，對台灣無直接影響。（圖／中央氣象局）

未來台灣天氣還是以東北風影響天氣型態為主，今天降雨主要集中基隆北海岸、宜蘭，但降雨已較昨天趨緩，其他地區天氣多雲到晴。今明兩天溫度較高，北部高溫28-31度，中南部變化不大，持續溫暖。

氣象局今也發布陸上強風特報，受到東北風影響，雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9到10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

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