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13縣市防10級強風、1縣市大雨　沙德爾最快今生成！周末變天降5度

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▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲葉致均說，周六起到下周三另一股東北風增強，以迎風面北部、東半部降雨為主。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

周末雨區擴大！中央氣象局今天（15日）清晨對13縣市發布「陸上強風特報」，另對宜蘭縣發布「大雨特報」。氣象局預報員葉致鈞說，位於菲律賓的熱帶性低氣壓，今下半天到周五有發展機會，也不排除有增強成颱風的機率；另外，周六起另一股東北風增強，北部、東半部有雨。

大雨特報：宜蘭縣

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陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局發布「陸上強風特報」表示，東北風影響，雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9到10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。氣象局也對宜蘭縣發布「大雨特報」，東北風影響，今宜蘭山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。

葉致鈞接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍以東北風的天氣型態為主，主要降雨區域在大台北、基隆北海岸和東半部，而恆春半島可能也有些降雨；北部、東半部高溫約28至30度，其他地區約32、33度，各地低溫則在24、25度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

葉致鈞說，周五水氣稍多一些，除了大台北、基隆北海岸和東半部外，桃園可能也有些降雨機率，其中基隆北海岸及東北部地有局部較大雨勢發生機率。

葉致鈞表示，周六起到下周三另一股東北風增強，以迎風面北部、東半部降雨為主，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨，而周六東北部有局部較大雨勢發生機率；北部、東北部氣溫稍下降，北部低溫估降1、2度，約21、22度，高溫估降2、3度，約24、25度。根據氣象局預報，台北市周五高溫還有29度，但周六僅剩24度，降幅達5度。

氣象局觀測，菲律賓有一個熱帶性低氣壓，向西北西移動，時速28公里。葉致鈞分析，它目前結構不算很完整，準備進入南海，今下半天到周五有發展機會，也不排除成颱，還要再觀察。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel）。

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，歐美模式模擬今至周六熱帶低壓進入南海後，持續向越南中部前進，無論是否能發展成颱風？離台灣遙遠、無影響。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局觀測，菲律賓有一個熱帶性低氣壓，向西北西移動，時速28公里。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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