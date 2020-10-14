17號颱風「沙德爾」最快明生成　周末水氣襲2地區雨勢最明顯

▲今年第17號颱風「沙德爾」周四下半天可能生成。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年第17號颱風「沙德爾」可能生成！氣象局表示，位於菲律賓南方的熱帶性低氣壓，預期周四下半天有機會發展成颱風，未來將持續朝西北西方前進，對台灣無直接影響，但外圍水氣周六、日將使北部、東半部降雨增多。

氣象預報員陳建安表示，位於菲律賓南方的熱帶性低氣壓，今天距離菲律賓陸地近，短期之內發展機率不高，不過在明天上午進入穿越菲律賓群島進入南海後，就有發展可能。氣象局指出，預估明天下半天之後，該熱帶低壓就有機會發展成颱風「沙德爾」，未來持續朝西北西方前進。

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▲▼菲律賓南方熱帶低壓醞釀成颱，沙德爾最快明天生成。（圖／中央氣象局）

雖然該熱帶系統對台灣無直接影響，但仍會為台灣附近帶來水氣，周六、日前後，北部東半部降雨稍微明顯，不過由於該系統位置不像南卡颱風一樣偏北距離台灣近，預估不至於像南卡一樣，為台灣北部、東半部帶來劇烈降雨。

未來一周天氣仍是受東北風影響的天氣型態，今天起至周五，南邊熱帶系統水氣還沒有開始影響，大台北、基隆北海岸、東半部可能有局部短暫雨，其他地區多雲到晴天氣，中南部山區則以午後局部短暫陣雨為主。

▲周六起至下周二，東北風稍增強，再加上熱帶系統將南邊水氣帶上來，北部、東半部降雨會比較明顯。（圖／記者李毓康攝）

周六起至下周二，東北風稍增強，再加上熱帶系統將南邊水氣帶上來，北部、東半部降雨會比較明顯，中南部仍維持多雲到晴。

另外，東北風增強將帶來北邊偏涼空氣，北部、東北部氣溫會下降，周五之前低溫22-25度，周六之後北台灣低溫還會降到20-21度，中南部、花東變化不大。

高溫部分，北部、東半部周五前為27-30度，中南部31-33度，周六之後，北部、東半部則下降至25-29度，中南部持續溫暖，仍有30-32度。

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