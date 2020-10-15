搭火車怕落石掉軌道！台鐵「邊坡改善」開工　加裝自動警告系統

▲台鐵辦理邊坡系統改善工程。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

近年台灣極端氣候發生頻率增加，瞬間大雨、強降雨等現象加劇，考慮到每逢暴雨沖刷鐵道就可能發生邊坡落石、土石流等意外，交通部台鐵局表示，全線邊坡檢測共有17處需要改善，預計後（111）年全數完工。另外將在25處邊坡裝設警告系統，目前已於林口線測試，其餘處將於後年底完工。

台鐵局表示，為降低邊坡災害潛勢及其鄰近鐵路受災風險，已於108年完成全線邊坡檢測（長度約553公里）。檢測結果有17處有明顯或疑似不穩定的邊坡需辦理改善工程，現已有10處陸續於今年開工，目前正施工中，預計110年竣工，其他7處辦理規劃設計中，預計110年開工並於111年底前完工。

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▲▼台鐵邊坡系統改善，部分邊坡加裝自動化警告系統。（圖／台鐵局提供）

另針對其他25處無法以工程方式辦理改善的邊坡，將建置「自動化邊坡告警系統」，以人工智慧影像辨識方式，監控易致災或脆弱路段邊坡狀況，如有異狀能立即發出警報通知列車。

自動化告警系統現於林口線進行人工智慧影像辨識測試作業，已於9月底完成可靠度測試並開始進行設計作業，將於110年起於全臺25處進行安裝作業，111年底前完工以提昇臺鐵局行車安全。