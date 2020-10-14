不怕ATP又故障！普悠瑪年底裝新系統　列車「限速60km」免憂超速

▲台鐵研發限速備援系統，普悠瑪列車年底將全面加裝完畢。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

前年發生普悠瑪事故，造成18人不幸罹難，事發主因為司機員關閉自動防護系統（ATP），導致超速進而發生出軌意外。交通部台鐵局與國家中山科學研究院合作，研發限速備援系統，已完成試裝一套，若ATP發生故障、人為關閉時，該系統可將列車速度限制於60公里以下，確保行車安全，年底普悠瑪、太魯閣將全面安裝完畢。

台鐵局今日與中科院簽訂合約，中科院將於簽約後1,020天內，完成普悠瑪號等列車400套限速備援系統之供應、安裝與測試驗證，並於今（109）年底前優先完成普悠瑪號及太魯閣號列車52套系統安裝。

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▲台鐵研發限速備援系統，可確保列車不會超速。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，在普悠瑪事故後，依據行政院總體檢報告「增加 ATP隔離後之限速功能」建議，因此去年8月與中科院合作開發「限速備援系統」，有了該套系統後，若ATP發生故障、人為關閉等情形，仍可將列車速度限制於60公里以下，確保行車安全。

台鐵局表示，除推動系統設備面之改善措施外，另也成立安全專責單位，推動安全管理系統(SMS)，並已陸續制訂及修訂完成ATP操作管理、出庫檢查、線上故障排除及分級處置等標準作業規定(SOP)，持續加強司機員正確駕駛行為等相關教育訓練及督導考核，以有效確保行車安全。

▲▼台鐵研發限速備援系統，今年底普悠瑪、太魯閣將全面加裝。（圖／記者李宜秦攝）