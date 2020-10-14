普悠瑪事故滿2年！台鐵加裝限速系統　林佳龍：評估取消雙駕駛

▲台鐵研發限速備援系統，普悠瑪列車年底將全面加裝完畢。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局與中科院合作研發限速備援系統，裝設該系統後，即使列車自動防護系統（ATP）故障或人為關閉，仍可限制列車速度在60公里以下。交通部長林佳龍表示，普悠瑪事故至今將滿2年，意外的原因很多，關鍵就是「人」的問題，因此台鐵將持續針對設備、標準作業程序精進。

林佳龍表示，普悠瑪事故至今將滿兩年，台鐵依照行政院體檢報告的建議事項，一步步進行作業，當年事故的原因很多，而關鍵就是人的問題，台鐵對於安全管理系統、標準作業程序不斷精進，包括設備採購、人員增加等，都是近兩年來的具體成果，希望此案可帶動跨域合作，確保台鐵行車安全更上一層樓。

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林佳龍表示，目前台鐵普悠瑪車種全面實施雙駕駛，未來限速備援系統上路後，將由台鐵局評估效益，全面檢視是否要取消雙駕駛，由台鐵局提出建議。台鐵局長張政源表示，年底完成裝設後，會再檢討實際效能，檢討雙人乘務是否繼續實施。

▲林佳龍出席台鐵、中科院限速備援系統簽署典禮。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局今日與中科院簽訂合約，中科院將於簽約後1,020天內，完成普悠瑪號等列車400套限速備援系統之供應、安裝與測試驗證，並於今（109）年底前優先完成普悠瑪號及太魯閣號列車52套系統安裝。

▲台鐵研發限速備援系統，可確保列車不會超速。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，在普悠瑪事故後，依據行政院總體檢報告「增加 ATP隔離後之限速功能」建議，因此去年8月與中科院合作開發「限速備援系統」，有了該套系統後，若ATP發生故障、人為關閉等情形，仍可將列車速度限制於60公里以下，確保行車安全。

台鐵局表示，除推動系統設備面之改善措施外，另也成立安全專責單位，推動安全管理系統(SMS)，並已陸續制訂及修訂完成ATP操作管理、出庫檢查、線上故障排除及分級處置等標準作業規定(SOP)，持續加強司機員正確駕駛行為等相關教育訓練及督導考核，以有效確保行車安全。

▲▼台鐵研發限速備援系統，今年底普悠瑪、太魯閣將全面加裝。（圖／記者李宜秦攝）