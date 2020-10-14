「最醜火車站」要被拆了！台鐵中壢臨時後站今啟用

▲機捷A22、A23施工中。（圖／鐵道局提供）

記者李宜秦／台北報導

配合台鐵桃園段地下化與機場捷運延伸線A23站施工，交通部鐵道局辦理台鐵中壢臨時後站及跨站天橋施工，今（14）日舉辦啟用典禮，臨時後站將使用到地下化工程完工，「最醜火車站」中壢站也迎來翻身機會。

鐵道局表示，中壢臨時後站及跨站天橋啟用後，原有中壢後站將可拆除進行施工，不僅能讓搭乘火車乘客更便利舒適，跨越中壢火車站前後站之跨站天橋，亦能讓站外民眾利用此天橋穿越中壢火車站前後區域，提供搭乘火車民眾及中壢市民更便捷的通行動線。

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▲中壢臨時後站今日啟用。（圖／鐵道局提供）

鐵道局表示，為配合桃園鐵路由高架化改為地下化，A23站變更設計由地下2層改為地下3層，捷運路線軌道高程亦配合調整，原規劃以潛盾工法穿越台鐵中壢站區變更為以明挖覆蓋及管冪工法施作。

▲▼中壢臨時後站及跨站天橋。（圖／鐵道局提供）

鐵道局指出，機場捷運中壢延伸線長度約2.06公里，總建設經費為138億元。計畫期程展延至118年並分2階段通車，A22站111年7月通車，A23站117年7月通車。

鐵道局北工處長郭林堯表示，目前A22結構體完成，正進行建築裝修、水電環控作業，而A23捷運路線將由台鐵中壢站前站地下穿越至後站，因此為配合施工，現有中壢後站需往北遷移40公尺，臨時後站已完成消防檢查、無障礙勘檢、使用執照申請。

▲機捷延伸線預計117年完工。（圖／鐵道局提供）

新建中壢臨時後站及跨站天橋，將取代現有中壢後站功能。跨站天橋下層除提供旅客進出乘車外，上層提供跨越中壢火車站前後站之民眾通行，今日正式啟用，鐵道局表示，此舉對未來鐵路地下化施工也有幫助。

鐵道局副局長伍勝園表示，未來A23與台鐵共構，將會有商場規劃，屆時會再招標廠商投資。另外，A21到A23行車時間約7分鐘，總計從台北車站（A1）到終點站，共需花費75到80分鐘