網美俐落爬牆！趁店休「跨坐屋頂」拍照　麵包店氣炸：門都陷了

▲女子爬到店家屋頂拍照！（圖／「柳川や」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

柳川彩繪麵包店「柳川や」藏身在台中市西區，除了麵包好吃外，店外兩個超巨大「菠蘿」也吸引許多觀光客前往朝聖、拍照。然而，日前適逢店休，竟有2名女子為了拍照，在未經店家同意的情況下，直接「爬牆」，跨坐在屋頂上大拍網美照，最後甚至還將大門給踩壞，讓店家超火大。

「柳川や」12日在臉書粉專上怒轟，「今天發生了一件開幕以來非常誇張並且讓人生氣的事」，有2名女子趁著店休日無故闖入，先是移開門口的三角錐，為了拍下美照，踩在椅子上不打緊，還化身「蜘蛛人」，奮力跳上牆、不斷往上攀。

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▲▼女子擅自移動三角錐後，便開始攀牆。（圖／「柳川や」授權引用）

該名女子成功爬到屋頂後，便將美腿直接跨在招牌上，不斷變換動作，而還在地面上的友人，則直接站在大馬路中間幫忙喬角度拍照。女子誇張的行徑全被一旁的監視器錄了下來，店家看到後當然氣炸，於是便發文要求畫面中的兩人出面道歉並說明清楚，否則就將報警提告。

店家表示，其實平時營業時間，只要經過他們的同意，若有民眾想要爬上去拍照，老闆基本上都不會拒絕，還會貼心的在一旁全程戒護。而這次之所以會這麼生氣，無非是女子不但未經同意就攀爬，且「把門踩壞了！門下陷了！」

▲友人站在馬路上拍照超危險！（圖／「柳川や」授權引用）

影片曝光後，不少網友紛紛留言回應，「網紅文化是必須建構在尊重店家之上」、「當自己家的概念嗎」、「這樣擅自爬進人家的屋子是有多美」、「離譜到極點」、「沒水準，也不懂得尊重，太誇張了」、「直接報警處理吧」、「還把三角錐移開，離開該不會沒放回去吧」、「要是摔傷了是不是要怪店家」、「美美的網美照下是顆醜陋的心」。

事後，店家也向《ETtoday新聞雲》記者透露，當事人昨（14）日有打電話到店裡，但他正好不在，今天才會再和對方通話，處理後續事項。