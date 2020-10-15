STUDIO A祭出「秋季特別活動」　iPhone 12新機預約今起開跑

▲STUDIO A推出「Apple秋季特別禮券」。（圖／STUDIO A提供）

記者余弦妙／台北報導

為了迎接 2020 新機上市，蘋果經銷商 STUDIO A於15日起推出「STUDIO A Apple秋季特別禮券」，10月15至31日期間凡預購萬元禮券，即可額外獲得等值5%紅利回饋，若使用「中國信託LINE Pay卡」消費還可享 LINE Points 3%回饋無上限，總計高達8%優惠，禮券使用無效期，可用於指定實體門市，計有1萬元、2萬元面額，各限量1,000張，將於15日下午2點起於線上販售，限量2,000張，售完即止。

此外，STUDIO A也同時開放會員預約iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPad 8th / iPad Air(2020)等新機，各機型每人各限預約2台，取機時若加購SA Care 2.0全方位保障計劃，還可獲得Apple EarPods原廠耳機 、SAP 18W充電器與無線充電盤等最高價值2,570元的限量好禮。

STUDIO A指出，禮券可於全台 STUDIO A 折抵全門市商品，包含Mac筆電、iPhone、iPad、Apple Watch等Apple主機、周邊及維修服務（惟保險產品除外），且禮券可多張合併使用、無使用期限，每萬元可回饋等值5%之會員點數，如選購1萬元即返還500元等值點數，即SA 1,000點會員積點；2萬元即返還SA 2,000點。而以往標準會員折抵周邊配件上限為20%，今年特別於10月15日至12月31日開放不限會員等級，均可折抵週邊商品100%。

另外，由於今年iPhone盒裝均未標配充電插頭、耳機，標準5W充電頭也已不敷使用，會員點數更可100%全額折抵購買支援多孔快充的18W-65W充電器或保護殼/貼、傳輸線、巧控鍵盤等周邊配件，最新iPhone 12 /iPad新機也在今日14時開放預約。

