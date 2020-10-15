台灣大iPhone12只能搭配5G資費　總座林之晨：有0元手機帶回家優惠

▲台灣大總經理林之晨。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

iPhone12即將在明天開始預購，外界關注的相關資費問題，台灣大總經理林之晨今（15）日出席活動時接受採訪時指出，目前iPhone 12只能搭配5G相關資費，若是不想升級為5G建議買空機。

台灣大會採直接預購而並非跟其他業者一樣採取預約方式，主要是因為iPhone一開始的出貨量並不多，且經過以往經驗預約的民眾也不見得最後一定會購買，因此這次才會採取直接預購方式。

林之晨也坦言，目前看來iPhone的供給量確實比較少一點點，推測應該是與疫情有關，看目前蘋果所採取的策略也是先集中供給6.1吋，也就是iPhone12與iPhone12 Pro，另外mini與Pro Max則是下一波才開始供給，目前看來確實消費者的需求也很大，期望蘋果接下來供貨量可以更充足。他也建議，按照目前供貨量來看，前期2-3周確實會有缺貨情況，若有想要購買者應該盡快預購。

另外，此次iPhone12為蘋果首支5G手機，外界也相當關注，5G資費究竟要如何搭配iPhone12，對此，林之晨表示，iPhone12開賣後確實會只有搭配5G的方案，並不會有4G方案可以選擇，主要也是5G開台後台灣大的4G方案已無高資費搭配方案，目前4G最高資費為999，因此如果消費者希望買到iPhone12又不想要搭配5G高資費的話，會比較建議買空機在來搭配4G低資費方案。

至於資費何時才會公布，林之晨則說，明天就是預購開跑，因此會盡快公布，最快今天下午就會把iPhone12相關資費公布出來，民眾也可放心還是有0元就能把手機帶回家方案。