「亞洲波神」被爆染病嚇跑廠商　她忍4年大逆轉！結果出爐

記者黃翊婷／台北報導

擁有「亞洲波神」之稱的女藝人巧巧（王騴之）4年前被《周刊王》爆料染病墮胎，她不滿報導不實，怒告撰文記者加重誹謗罪，台北地院判記者有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，也算是替自己討回一個公道。

▲巧巧當時出庭的樣子。（圖／ETtoday資料照）

巧巧先前出庭時曾提到，發現懷孕後有告知男友，男友卻沒有很開心，還消失整整3個月，並對她揚言，如果不把小孩拿掉就不要見面，也不可能在一起，和報導寫的求歡次數、巫山雲雨等部分不符，況且在刊印之前記者也沒有聯繫她，等到印完了才進行求證，明顯只是在「自保」。

巧巧表示，報導刊出之後很多人問她是否真的感染性病，還有網友留言嘲諷「鮑鮑換包包」，就連原來的經紀人都以廠商認為形象不好為由，解除合作關係，嚴重影響私生活及交友圈，當時她並想讓這件事情曝光，假如記者執意要寫，也應該是寫被渣男拋棄、流產，非豪門夢碎，更不該寫出「狂嘿咻、不顧小孩、染病」等詞句，這樣對她來說至少傷害是最小的。

▲巧巧身材火辣。（圖／翻攝自巧巧臉書）

不過，挨告記者強調，報導內容沒有惡意，也沒有幸災樂禍的情緒，文章最後還有寫到巧巧痛罵前男友是「賤男」，甚至對此淚崩說出「我真的很想要這個小孩」，但對於和前男友之間的往事，則是不願再追究，覺得雙方已經是好朋友，之前的事就算了，假如沒有查證，是不可能寫出這一段的。

由於巧巧是公眾人物，報導屬於新聞自由，但整件事情涉及私德問題，該怎麼判也讓法官非常頭痛。最後台北地院法官權衡新聞自由與私德問題，經過審酌後判撰文記者有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。