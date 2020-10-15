　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「亞洲波神」被爆染病嚇跑廠商　她忍4年大逆轉！結果出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／台北報導

擁有「亞洲波神」之稱的女藝人巧巧（王騴之）4年前被《周刊王》爆料染病墮胎，她不滿報導不實，怒告撰文記者加重誹謗罪，台北地院判記者有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，也算是替自己討回一個公道。

▲▼「亞洲波神」巧巧（王騴之）。（圖／記者孫于珊攝）

▲巧巧當時出庭的樣子。（圖／ETtoday資料照）

巧巧先前出庭時曾提到，發現懷孕後有告知男友，男友卻沒有很開心，還消失整整3個月，並對她揚言，如果不把小孩拿掉就不要見面，也不可能在一起，和報導寫的求歡次數、巫山雲雨等部分不符，況且在刊印之前記者也沒有聯繫她，等到印完了才進行求證，明顯只是在「自保」。

巧巧表示，報導刊出之後很多人問她是否真的感染性病，還有網友留言嘲諷「鮑鮑換包包」，就連原來的經紀人都以廠商認為形象不好為由，解除合作關係，嚴重影響私生活及交友圈，當時她並想讓這件事情曝光，假如記者執意要寫，也應該是寫被渣男拋棄、流產，非豪門夢碎，更不該寫出「狂嘿咻、不顧小孩、染病」等詞句，這樣對她來說至少傷害是最小的。

▲巧巧為了劈腿男友忍痛墮胎。（圖／翻攝自巧巧臉書）

▲巧巧身材火辣。（圖／翻攝自巧巧臉書）

不過，挨告記者強調，報導內容沒有惡意，也沒有幸災樂禍的情緒，文章最後還有寫到巧巧痛罵前男友是「賤男」，甚至對此淚崩說出「我真的很想要這個小孩」，但對於和前男友之間的往事，則是不願再追究，覺得雙方已經是好朋友，之前的事就算了，假如沒有查證，是不可能寫出這一段的。

由於巧巧是公眾人物，報導屬於新聞自由，但整件事情涉及私德問題，該怎麼判也讓法官非常頭痛。最後台北地院法官權衡新聞自由與私德問題，經過審酌後判撰文記者有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
嘉義惡火吞民宅！一家四口驚逃「妻成焦屍」　屋主跪地哭癱
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「車門未鎖」遭歹徒搶車刀架脖子　踩油門狂衝撞死無辜路人

快訊／嘉義市凌晨驚人火警！烈焰吞噬民宅　沖天火光照亮黑夜

21歲女突然肚子痛！陌生大叔幫忙送醫　竟載到旅社性侵

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵！年紀都可當她兒子

小孩在叫！嘉義惡火吞民宅一家四口驚逃　妻成焦屍屋主跪地哭癱

「亞洲波神」被爆染病嚇跑廠商　她忍4年大逆轉！結果出爐

「車門未鎖」遭歹徒搶車刀架脖子　踩油門狂衝撞死無辜路人

21歲女突然肚子痛！陌生大叔幫忙送醫　竟載到旅社性侵

快訊／嘉義市凌晨驚人火警！烈焰吞噬民宅　沖天火光照亮黑夜

1人兼3社區主委！劉承武爆咆哮住戶　法務部長震怒：丟檢察官的臉

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

愛情長跑！他「回顧10年」求婚初戀 爸媽現身見證...女友淚崩：謝謝你

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵！年紀都可當她兒子

小孩在叫！嘉義惡火吞民宅一家四口驚逃　妻成焦屍屋主跪地哭癱

「亞洲波神」被爆染病嚇跑廠商　她忍4年大逆轉！結果出爐

「車門未鎖」遭歹徒搶車刀架脖子　踩油門狂衝撞死無辜路人

21歲女突然肚子痛！陌生大叔幫忙送醫　竟載到旅社性侵

快訊／嘉義市凌晨驚人火警！烈焰吞噬民宅　沖天火光照亮黑夜

1人兼3社區主委！劉承武爆咆哮住戶　法務部長震怒：丟檢察官的臉

抽中生死籤殺館長！槍手說詞令警傻眼　練槍靶場竟然在「夜市」內

公園驚見「開光雞」快斷氣！民眾報案…結果超氣　消防員竟遭投訴

砸「高雄喬事茶行」遭打斷雙手　帶頭小弟自稱：自己找人懲罰自己！

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵！年紀都可當她兒子

泰國反政府學運再升級　總理府前抗議後移往鬧區

小孩在叫！嘉義惡火吞民宅一家四口驚逃　妻成焦屍屋主跪地哭癱

網紅花10萬隆鼻！歷經4回手術「凹大洞」　鼻頭歪扭變形毀容

大廳有主機板、地毯是光纖　住新竹喜來登加碼隱藏景點玩兩天

大選前財政刺激方案難產！亞馬遜帶頭跌　道瓊下滑165點

美國首份香港自治法報告　點名林鄭月娥等損自治

「亞洲波神」被爆染病嚇跑廠商　她忍4年大逆轉！結果出爐

台灣人「柬埔寨販毒」被逮！4人落網、1人想逃摔死　搜出3噸毒品

13縣市防10級強風、1縣市大雨　沙德爾最快今生成！周末變天降5度

天外飛「屎」！狗狗解放完秒踢飛 奴才無奈蹲找便便：眼累心也累

社會熱門新聞

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

高雄酒店茶行遭砸　帶頭小弟：自己找人懲罰自己

蘆洲警匪追逐　歹徒自撞被逮！

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

館長槍手說詞令警傻眼　練槍靶場竟然在夜市內

嘉義市凌晨火警　烈焰吞噬民宅

高雄小弟混不下去　投靠中部大哥成砲灰

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

劉承武吼住戶　法務部長震怒：丟檢察官臉

21歲女突然肚子痛　竟載到旅社性侵

不幫「開光雞」！消防員反遭投訴

開南大學大四男5樓墜落　送醫宣告不治

三重男晨運完裸體倒臥浴室猝死

更多熱門

相關新聞

柯佳嬿憂代言費曝光出招了　法院裁准

柯佳嬿憂代言費曝光出招了　法院裁准

藝人柯佳嬿日前以《想見你》作品二度奪下金鐘視后，聲勢、酬勞水漲船高，但對於代言身價卻是相當保密，今年2月份「非常勸敗Very Buy」網路平台盜用柯佳嬿肖像做商品廣告，遭柯提告並連帶求償150萬元。雖柯佳嬿提出代言合約書、合作備忘錄、及損害金額計算表，但由於資料屬商業機密，因此柯也向台北地院聲請禁止對方閱覽、複印、抄錄；法官在審酌後也予以裁准。

沒戴口罩進醫院　司機嗆：碰到噁心

沒戴口罩進醫院　司機嗆：碰到噁心

他幫女友嗆前夫「渣男」　代價9萬

他幫女友嗆前夫「渣男」　代價9萬

立院同意續押立委　蔡清祥回應了

立院同意續押立委　蔡清祥回應了

快訊／北院羈押3涉貪立委　立法院同意了

快訊／北院羈押3涉貪立委　立法院同意了

關鍵字：

台北地院誹謗罪

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

A片驚見女兒是主角！案情神展開

寶特瓶裝水喝！10歲妹皮膚「流湯流1年」…媽嚇歪：月經也來了

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

少女玩水上摩托車跌落　下體+直腸撕裂傷大出血

單親媽玩交友軟體　竟被嗆「可悲沒出息」

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面