幫女友嗆前夫「你是個渣男」　他臉書公開125字宣戰文代價9萬

記者黃翊婷／台北報導

40歲的連姓男子為了幫徐姓女友討公道，氣得在臉書PO文向女友的蘇姓前夫「宣戰」，不僅在網路上留言騷擾，還打電話威脅「社會事處理你會不會啊」，結果被一狀告上法院，面臨坐牢3月和罰金9萬元二選一的窘境。

▲連男想幫女友出一口氣，卻害慘自己。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，連男得知女友因為贍養費和子女扶養的事，與蘇姓前夫發生爭執，2018年8月2日先是在臉書PO出一篇125字的文章宣戰，「你如何欺負徐XX跟她媽媽和家人，你是個渣男……國稅局那裡等著你報到，我律師也準備好了，還是你要以社會事處理，我24小時等著你來找我處理，希望你自重，最重要的是，我必須有義務告知你，出門看車子喔！吃飯小心肚子痛喔！喝水小心去嗆到喔！開車騎車小心車子拋錨喔！」

接著，連男又在留言區揚言要讓蘇男生不如死，「大家看清楚這個渣男」、「幫忙分享公審他，慢慢搞死他」；事隔19天後，他改打電話直接嗆聲，「你星期五不要出現喔！你就不要回花蓮恐嚇到XX」、「我哪裡有威脅？笑死人，你會不會聽話？社會事處理你會不會啊」。

蘇男因為擔心真的受害，連忙向警方報案並提告。台北地院法官認為，連男遇到問題不思以和平、理性的方式解決，反而辱罵、恐嚇蘇男，可見欠缺尊重他人的法治觀念，至今也未達成和解或取得原諒，行為本不宜輕縱，但考量到他犯後態度尚可、家境貧寒，最終依恐嚇危害安全罪判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。