快訊／嘉義市凌晨驚人火警！烈焰吞噬民宅　沖天火光照亮黑夜

▲嘉義市15日凌晨發生民宅大火。（圖／翻攝自綠豆嘉義人）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義市吳鳳南路、南田公園附近15日凌晨驚傳火災，臉書粉絲團「綠豆嘉義人」隨即上傳現場的災情照片，可以看見民宅已經幾乎被火焰吞噬，強烈的火光甚至直接點亮夜空，當地消防局已經動員人、車趕到現場搶救，詳細情況待後續報導。

其他在地網友也紛紛表示，「有聽到消防車的聲音，知道離很近，沒想到火這麼大」、「五福街頂樓看到煙超大」、「整個市區都是煙，是因為這邊嗎」、「燒好大，木造結構嗎？」、「剛剛聽到好幾台消防過去。」