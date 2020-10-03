柯佳嬿二度奪金鐘視后！盜照官司未歇「憂代言費曝」出招　法院准了

▲藝人柯佳嬿第55屆金鐘獎以《想見你》二度奪下視后。（圖／ETtoday攝影中心）

記者莊智勝／台北報導

藝人柯佳嬿日前以《想見你》作品二度奪下金鐘視后，聲勢、酬勞水漲船高，但對於代言身價卻是相當保密，今年2月份「非常勸敗Very Buy」網路平台盜用柯佳嬿肖像做商品廣告，遭柯提告並連帶求償150萬元。雖柯佳嬿提出代言合約書、合作備忘錄、及損害金額計算表，但由於資料屬商業機密，因此柯也向台北地院聲請禁止對方閱覽、複印、抄錄；法官在審酌後也予以裁准。

柯佳嬿擁有多部影視作品，2016年時以《必娶女人》蔡環真一角奪下第51屆金鐘戲劇節目女主角獎，2020年又於《想見你》中一人分飾黃雨萱、陳韻如兩角，以細膩的演技二度奪下金鐘視后，可想而知身價必定水漲船高。

但柯佳嬿今年2月遭到購物網路「非常勸敗Very Buy」盜用照片，替平台上的飾品打廣告；柯佳嬿認為肖像權受到侵害，因此委託律師對該公司提告，並請求非常網路公司、與其董事長楊女連帶賠償150萬元。

▲「非常勸敗Very Buy」網站未經同意即盜用柯佳嬿肖像替自家飾品打廣告。（圖／翻攝google庫存頁面）

台北地院今年5月8日開庭審理，法官當庭上網瀏覽，查遍該平台官網、臉書皆未見柯佳嬿照片，柯的委任律師認為，對方很可能因挨告而緊急將照片撤下。非常網路公司律師則表示，網路上已查無照片，若柯佳嬿認為權利受到侵害，應提出證明，且柯佳嬿若認為權利受損，應主動通知要求下架，但公司卻從來沒有收到通知；此外，對於柯委任律師稱「柯佳嬿形象毀於一旦」說法，該公司律師則認為「太過誇張」。

為證明求償150萬元合理，因此柯佳嬿委任律師具狀提出過去代言合約書、合作備忘錄、及損害金額計算表資料佐證；但柯佳嬿今年8月又向台北地院提出聲請，主張自己為知名藝人，所提出的書面資料中載有其為企業代言之報酬額、經紀公司分派報酬比例等，因柯與企業、經紀公司簽署保密協定，該資料屬於業務祕密，因此聲請禁止對方閱覽、複印、抄錄。

合議庭審酌，藝人以其形象、名聲為本，替企業商品代言，增進品牌形象、提振銷量，代言業務之價值，全取決於該藝人於社會上之名聲、形象，企業亦基於此給付報酬，因此藝人代言與明碼實價之商品買賣不同，係由經紀公司逐件與企業磋商而定，若將報酬額公開於是，難免造成定錨效應，其他企業尋求代言時，亦傾向公開之報酬額作為藝人「價碼」，對於該藝人之生涯發展、乃至整體演藝圈之議價行為模式均造成衝擊，因此關於藝人報酬額資訊，確屬業務祕密，應予以保護，是柯佳嬿聲請禁止對方閱覽、複印、抄錄為屬有據，應予准許。

▼藝人柯佳嬿與許光漢合作演出《想見你》，該劇也在第55屆金鐘奪下4項大獎，成為最大贏家。（圖／記者林敬旻攝）