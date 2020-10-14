漁民海上作業驚見遺體　台南海巡協助打撈上岸

▲漁民於台南市曾文溪出海口外發現一具遺體，第六巡防區隨即指揮第四海巡隊、第11岸巡隊曾文溪安檢所及第二機動巡邏站前往處置，並協助將其打撈上岸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署第六巡防區指揮部10月13日上午7時許，接獲118通報，漁民於台南市曾文溪出海口外發現一具遺體，第六巡防區隨即指揮第四海巡隊、第11岸巡隊曾文溪安檢所及第二機動巡邏站前往處置，並協助將其打撈運回岸際。

曾文溪安檢所接獲通報後，旋即派遣1艇3員前往現場，經由熱心漁民指引方向後在海上尋獲遺體，由海巡人員打撈上岸並拉起封鎖線管制現場及蒐證等工作，同時通報台南市警三分局土城派出所前往協處。

經查死者為男性，遺體無明顯外傷，身上有刺青，因外觀有明顯特徵，經警方查證後通知家屬到場指認，續由第11岸巡隊司法小隊辦理後續相驗事宜。

南部分署第11岸巡隊呼籲民眾及釣客應注意自身安全，海巡署秉持「人溺己溺」的精神，平時除堅守崗位外，遇有急難救援事件將立即派員搜救，另民眾若於港區或岸際發生危安情事，皆可撥打「118」報案專線，海巡署將第一時間前往處理。

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