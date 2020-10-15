台中外送員「4杯飲料深夜亂放」　顧客隔天下樓一看傻眼了

▲監視器拍下外送員領走飲料。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市東區一間飲料店控訴，顧客透過外送平台下單買4杯飲料，卻遲遲等不到飲料，後來才知道傻眼原因，害他們到現在還拿不到飲料錢。外送平台則回應，會聯絡飲料店，只要查明確實有出餐的訂單就會撥款 。

《東森新聞》報導，監視器拍到外送員騎車來到飲料店，動作很快領了就騎走。飲料店老闆受訪表示，外送員取餐後，大概經過一個小時接到客人打來的電話說，「老闆，我的飲料並沒有拿到，外送員也沒有打電話給我，然後我看監視器的部分，是飲料沒有到指定的地點。」

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事發在東區建成路一家古早味紅茶店，客人9日深夜11時點了2杯鮮奶茶、1杯古早味紅茶、1杯冬瓜茶，一共付了140元，卻沒拿到飲料。店家找不到外送員，就詢問平台客服到底把飲料送去哪？老闆表示，客人隔天下樓，發現飲料放在他們家的貨車上。

▼飲料店老闆出面控訴。（圖／東森新聞）

原來外送員當下沒告知，把飲料放在貨車上就離開，並按「完成訂單」，但問題來了，店家事後拿不到140元的飲料錢，因這筆訂單已莫名消失在平台中。老闆說，會不會因為這樣導致他的訂單資料有問題，他一查突然發現沒這筆資料。

對此，外送平台公關Debby回應，目前不確定是不是店家在看對帳單時，可能他並沒有選擇有一些異常訂單。她說，會跟飲料店聯絡，只要查明確實有出餐的訂單就會撥款。